"Mis abogados tendrán que arreglar esto": Gisela Valcárcel anuncia el cierre de 'América Hoy'

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar el final del programa América Hoy, espacio matutino de América Televisión que producía y que era conducido por su hija, Ethel Pozo. El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo desde los exteriores del canal, donde dijo que la decisión provino directamente del directorio.

"La verdad, no pensé que en mi vida iba a suceder, pero bueno, así es, las cosas suceden y uno tiene que tener el valor para enfrentarlas. Aquí estoy, con el valor que tengo para enfrentar lo que considero ha sido un agravio del directorio de América Televisión", expresó la presentadora.

La versión de Gisela Valcárcel detrás de la cancelación de 'América Hoy'

Según relató Gisela Valcárcel, la cancelación del programa estaría vinculada con el lanzamiento de un proyecto digital de su productora. La conductora contó que, cuando se dirigía a participar como invitada en América Hoy, recibió la llamada de su productor, quien le informó que la gerencia del canal tomó como una afrenta el anuncio de su nuevo programa digital.

"Jamás pensé que tantas personas se iban a levantar por un programa que ya lo verán mañana a las 9:30 de la mañana y que no me tiene a mí como conductora, sino como productora. Yo no pensé que un programa digital iba a levantar tanto polvo, y ahora América Televisión dijo que me había convertido en su competencia en digital", señaló.

La presentadora también señaló que conversó con Jorge Grippa, gerente de contenido de América Televisión, quien le explicó que el nuevo proyecto digital saldría en un horario que coincidía con el de América Hoy.

Mensaje a la gerencia del canal

Durante su transmisión, Valcárcel también se dirigió a Fernando Muñiz Bethancourt, actual gerente general de América Televisión, a quien cuestionó directamente por las medidas adoptadas.

"¿Sabes, Fernando Muñiz, lo que es liderar? El liderazgo no puede ofender a los demás, no se puede ir contra todos. Resulta que has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Tú lo podrás aclarar y ojalá pueda escucharte, pero creo que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender", manifestó.

En ese sentido, la popular 'Señito' aseguró que el tema estará en manos de sus abogados.

"América Hoy deja de salir por América Televisión. Ahora mismo mis abogados tendrán que arreglar esto. Si la productora no puede ingresar a las instalaciones del canal, por supuesto que el programa no se puede dar", precisó.

Finalmente, adelantó que en las próximas horas brindará más detalles sobre lo ocurrido.