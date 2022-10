Karla Tarazona aprovechó en enviarle un consejo a la conductora de "El gran show", Gisela Valcárcel. | Fuente: Composición (Instagram)

La conductora Karla Tarazona se sumó a los comentarios que el enfrentamiento mediático entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina ha despertado en la televisión peruana. Ella se animó a revelar un episodio incómodo que vivió con la popular 'Señito', ocurrido cuando Christian Domínguez e Isabel Acevedo empezaron su romance.

Durante la emisión del programa "D'Mañana", Tarazona se mostró en desacuerdo con la defensa que Valcárcel emprendió a favor de Melissa Paredes en el estreno de su programa "El Gran Show". A raíz de ello, relató el incidente que presenció durante una entrevista que ofreció a "En boca de todos" años atrás.

"Cuando fui a 'En boca de todos', y eso se deben acordar todos los que trabajan en la producción, fui a una entrevista, y cuando estamos hablando del tema [Christian Domínguez e Isabel Acevedo], ella entró al set y comenzó a levantar la voz por las cosas que se estaban hablando en ese momento", dijo Karla Tarazona.

"No apareció en pantallas, pero lo hace tras cámaras, todos se sorprendieron", continuó la presentadora. "Incluso, [Ricardo] Rondón tuvo que cambiar de tema. Termina la entrevista y yo me retiro, y desde ese día, años después, no volví a regresar al canal, no volví a hablar con ellos, para mí pasó como algo no relevante", añadió.

Como consejo a Gisela Valcárcel, Karla Tarazona indicó: "Uno no debe levantar el dedo fácilmente, porque parece que las personas tenemos memoria a corto plazo o memoria selectiva".

Gisela Valcárcel y su defensa de Melissa Paredes

En el estreno de la nueva edición de 'El Gran Show', la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.

Finalmente, la presentadora de "El Gran Show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.

Karla Tarazona concilió con Rafael Fernández

A inicios de septiembre, la conductora Karla Tarazona confirmó que llegó a una conciliación con su expareja, el empresario Rafael Fernández, luego de una semana en la que ambos ofrecieron algunas revelaciones sobre su ruptura en varios programas de televisión.

"En la conversación salieron muchas cosas, pero al final quedó claro que esto se acabó en paz y con respeto, que es lo que deseaba, quería todo en paz. Reitero, no existe acuerdo económico", dijo la presentadora del espacio 'D'Mañana' al diario Trome.

La noticia de este acuerdo la había adelantado el viernes 2 de septiembre la abogada Karla Viso, quien además sostuvo que Karla Tarazona y Rafael Fernández se habían dicho "te amo" durante el reencuentro. Buenos deseos, finalmente, son lo único que ella pidió por él.

"Sí conversamos, quedamos en paz y listo. Lo que hablé con él queda ahí y ni pienso decir más. Siempre le voy a desear lo mejor y siempre pensaré en los mejores recuerdos, quiero mi tranquilidad", manifestó Tarazona.

