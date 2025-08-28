Gisela Valcárcel se pronuncia por el regreso de 'América Hoy' luego de su polémica salida del aire

La conductora había decidido retirar su programa del aire, en medio de la polémica por sus acusaciones contra el CEO de América Multimedia, a quien señaló de haberle negado el ingreso al canal.

Esta semana, Gisela Valcárcel volvió a estar en el centro de la atención mediática, aunque no por los mejores motivos.

El martes, la conductora publicó un video en sus redes sociales asegurando que le habían impedido el ingreso a América TV. Según explicó, esta situación la llevó a retirar del aire América Hoy, coproducción de su empresa GV Producciones con América Multimedia, pese a que el programa estaba en plena emisión. Sin embargo, el canal desmintió su versión y expresó su intención de continuar con el magazine.

Al día siguiente, miércoles a las 10 a. m., América Hoy regresó con sus tres conductores habituales —Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila— mientras Ethel Pozo se encuentra de viaje. Durante la transmisión, se refirieron a lo sucedido, aunque la palabra de Gisela aún estaba pendiente.

Gisela se pronuncia tras regreso de América Hoy

Horas después, Gisela reapareció en una historia de Instagram grabada desde el set de Mostritos y Pirañas, su nuevo programa digital en YouTube. Allí comentó: “Estoy aquí, agotada y esperando que traigan mi pollo a la brasa. Voy a celebrar porque cuando todo parecía venirse abajo, en realidad todo recién empezaba”.

En el mismo mensaje agregó: “A veces uno cree que las cosas están saliendo mal y no, están saliendo mejor de lo que pensabas”. Además, destacó que el regreso de América Hoy lideró su franja horaria y que su nuevo proyecto en streaming “ha sido un hit”. Finalmente, concluyó agradeciendo: “Gracias, gracias: televisión y digitales juntos”.

¿Qué ocurrió con América Hoy?

La mañana del martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel anunció que retiraba de la programación de América TV el programa América Hoy, que produce a través de GV Producciones junto con América Multimedia. Argumentó que no se le permitió ingresar al canal por órdenes de Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, pese a haber sido anunciada como invitada días atrás.

“América Hoy deja de salir por América TV porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse”, sostuvo. También advirtió que su participación en la Teletón quedaba en suspenso.

Horas más tarde, América TV respondió con un comunicado en el que negó la versión de Gisela. El canal aseguró que fue ella quien decidió levantar la transmisión en vivo, "incumpliendo obligaciones contractuales". Además, explicó que su intervención fue reprogramada porque días antes se había emitido sin autorización una promoción vinculada a su productora.

Fiel a su estilo, Gisela no se quedó callada y respondió a través de sus redes sociales: “El comunicado carece de verdad. Es claro que estuve en las instalaciones de América TV... Pero no se me dejó entrar en el programa al que fui invitada y que estuvo promocionando [la visita] por cuatro días”.

