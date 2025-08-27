"Me siento una tonta útil": Magaly Medina se arrepiente de defender a Gisela Valcárcel tras polémica con 'America Hoy'

Magaly Medina dio marcha atrás en su respaldo. La periodista confesó sentirse “estafada” tras la polémica con América Hoy y calificó la actitud de Gisela Valcárcel como un “berrinche”.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que parecía un gesto inusual de solidaridad terminó en una fuerte crítica. Durante la mañana, Magaly Medina sorprendió al expresar su respaldo a Gisela Valcárcel, luego de que esta última denunciara que América TV le había impedido el ingreso a sus instalaciones. Sin embargo, la tregua se rompió pocas horas después, cuando el canal difundió un comunicado negando la versión de la conductora: “En ningún momento se prohibió su ingreso”.

Ya en su programa Magaly TV, La Firme, la periodista no ocultó su indignación: “Nos mintió vilmente. Me siento una tonta útil de Gisela Valcárcel porque me solidaricé con ella. Incluso le pedí a mi productor que la invite para que contara lo que pasó. Y a las horas, América TV saca un comunicado que la desmiente”.

Magaly explicó que creyó en las imágenes que Gisela compartió en redes, donde acusaba a Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, de haber ordenado bloquearle la entrada. “Cuando vi los videos pensé que realmente la habían humillado. Me solidaricé de inmediato, pero ahora me siento estafada, como muchos peruanos, por una gran mentira”, señaló.

¿Qué ocurrió con América Hoy?

La mañana del martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel anunció que retiraba de la programación de América TV el programa América Hoy, que produce a través de GV Producciones junto con América Multimedia. Argumentó que no se le permitió ingresar al canal por órdenes superiores, pese a haber sido anunciada como invitada días atrás.

“América Hoy deja de salir por América TV porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse”, sostuvo. También advirtió que su participación en la Teletón quedaba en suspenso.

Horas más tarde, América TV respondió con un comunicado en el que negó la versión de Gisela. El canal aseguró que fue ella quien decidió levantar la transmisión en vivo, "incumpliendo obligaciones contractuales". Además, explicó que su intervención fue reprogramada porque días antes se había emitido sin autorización una promoción vinculada a su productora.

Fiel a su estilo, Gisela no se quedó callada y respondió a través de sus redes sociales: “El comunicado carece de verdad. Es claro que estuve en las instalaciones de América TV... Pero no se me dejó entrar en el programa al que fui invitada y que estuvo promocionando [la visita] por cuatro días”.

La réplica de Magaly Medina

Al conocer el descargo de América TV, Magaly se mostró tajante: “Debo reconocer que caí en su juego como una mansa paloma. Me olvidé de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia. Hoy me embaucó. Me solidaricé porque pensé que era un atropello de la televisora, pero luego salió el comunicado que la desmiente”.

La conductora también sostuvo que Valcárcel buscó victimizarse frente a cámaras para generar una ola de apoyo: “Nos engañó. Se paró en la calle a dar un discurso para que todos la respaldemos, quizá porque le convenía estratégicamente para su canal de YouTube. Esto fue una pataleta, un mal manejo de su inteligencia emocional. Tanto coaching, tantos retiros espirituales… pensé que leyendo libros de Deepak Chopra algo había aprendido, pero no. Ella, en el fondo, siempre se ha sentido la reina de la televisión peruana”.

“Una soberbia tremenda”

En otro momento, Magaly Medina también cuestionó frases como “Tú tienes un canal, yo tengo un país que me quiere”, dichas por Gisela a Fernando Muñiz. “¿Cuándo has tenido este país? Ese no es el lenguaje de alguien cristiano ni agradecido. Es de una soberbia tremenda. Aterriza. No somos reinas de nada”, respondió.

En su programa, Magaly mostró fotos y videos que, según ella, confirman que Gisela sí ingresó al canal, pese a lo que había dicho inicialmente. “Nos trata como si fuéramos estúpidos. Primero aseguró que no la dejaron entrar y después cambió la versión. Eso no es una falta de respeto, es un canal poniendo sus reglas”, sentenció.

Finalmente, cerró con un mensaje directo: “El castillo que ella dijo que se le iba a desmoronar al CEO de América TV se le terminó desmoronando a ella. Esto fue un lío comercial y nada más. Los conductores no podemos pasarnos por alto las reglas, porque no somos dueños de los canales... ¿De cuándo acá los payasos dirigen el circo?”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis