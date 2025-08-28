“El karma se paga cuando uno es mala persona”: Nicola Porcella tras polémica de Gisela Valcárcel y América TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la polémica entre América TV y Gisela Valcárcel, el exchico reality Nicola Porcella mencionó que la situación que está pasando la productora, fue parecido a lo que él vivió cuando no lo dejaron entrar a uno de los programas de Valcárcel.

Según Porcella, fue la 'Señito' quien no lo dejó entrar.

¿Qué pasó con Gisela Valcárcel y América TV?

El martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar el final del programa América Hoy. El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo desde los exteriores del canal, donde dijo que la decisión provino directamente del directorio.

“América Hoy deja de salir por América TV porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse", señaló la conductora. Asimismo, aseguró que con esta decisión también quedaba al aire su participación en la Teletón.

En su mensaje, Gisela adelantó que América Hoy no continuará y que evaluará acciones legales: “Hoy mi equipo se va conmigo. Mañana podrán sacar un programa parecido, pero este equipo terminó. Iré donde mis abogados a revisar todo". Sin embargo, el programa de espectáculos continúa emitiéndose con normalidad.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Gisela Valcárcel?

Después de conocer la polémica de la 'Señito' con el canal 4, Nicola Porcella hizo un en vivo desde su cuenta de TikTok junto al creador de contenido Sael Maldonado donde aseguró que él no tuvo nada que ver con que le negaran el ingreso a Gisela Valcárcel.

“Yo no tengo la culpa. Yo estaba en mi casa tranquilo. Ni cuenta”, dijo. “Desde que llegué (a Perú), parece todo un terremoto. De todo ha pasado, sacaron a una señora del canal y 'todo mi culpa'... Imagínense que tenga el poder en un canal de decir que no esté tal persona”.

Asimismo, Porcella contó que a él sí le prohibieron entrar a América TV por el supuesto pedido de Gisela. “Conmigo sí lo hicieron, justo lo que pasó fue lo que me hicieron en un momento y la misma persona (Gisela Valcárcel). 'Él no vuelve, si regresa, yo saco todas mis producciones'. 'Es el Karma', exacto, 'Son las coincidencias', exacto”, reveló. “Y si alguien se ha quedado afuera, es por karma, por mala persona. Y como la verdad yo ya no necesito, el karma se paga. Cuando uno es mala persona, se paga. Todo en esta vida se paga, amigos, todo. Nunca hay que cerrar las puertas a nada”.

El regreso de Nicola Porcella a Perú

Hace unos días, Nicola Porcella llegó a Perú para contar sus proyectos en algunos programas en América TV. Como se recuerda, en varias oportundidades, el modelo contó que había sido duramente criticado por algunos espacios de espectáculos, entre ellos, América Hoy, donde Gisela Valcárcel es productora. Por ese motivo, decidió no concederle entrevista.

Cuando el reportero quiso conversarcon él, Porcella solo respondió: “Con ustedes no”. Después de que recibió malos comentarios por este rechazo, aclaró que no tiene obligación de hablar con todos los medios.

“Yo no tengo por qué hablar con todo el mundo, no tengo la necesidad. Y si voy a hablar con alguien, es con quien yo decida”, explicó, mencionando que quiere evitar polémicas y preguntas incómodas.