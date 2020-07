Giuliana Rengifo se dedicará al rubro del cuidado personal y la belleza. | Fuente: Instagram

Giuliana Rengifo se ha reinventado y se dedicará al rubro de la belleza y cuidado personal. La cantante de cumbia sabe que los conciertos tendrán que esperar hasta el 2021 así que está iniciando un nuevo negocio diferente al entretenimiento.

La artista peruana aseguró que no le falta nada en su casa, pero necesita mantenerse activa, por ese motivo, vio la necesidad de abrir una tienda por internet:

“Estoy en un nuevo negocio de venta de productos para el cuidado personal y belleza. Quiero sentirme útil, gracias a Dios no me falta nada en casa ni a mí ni a mis hijas, pero quiero estar más activa. Ahora estoy con el tema del marketing de los productos, además, mi hija me está ayudando un montón con la promoción de la marca en redes”, aseguró al diario Trome.

Si bien la pandemia ha afectado al rubro musical, Giuliana Rengifo descarta que se alejará de la música, al contrario, regresará con más fuerza: “Es imposible dejarlo, pero en estos momentos está complicado que hagamos espectáculos. Tengo varios eventos suspendidos y postergados con adelanto incluso, pero hay que esperar hasta el próximo año”, comentó.

Asimismo, la cantante de cumbia cuenta que su familia se encuentra bien de salud y cuando alguien sale, en este caso su esposo, cumplen con todas las medidas de protección para evitar que el virus ingrese a su casa:

“Gracias a Dios por la casa todo marcha bien, todos con buena salud y mi familia igual. No salimos para nada, mi esposo es superintendente en una mina y llega a la casa cada 20 días. Él se hace una prueba cada vez que va y viene. Estamos felices, tranquilos y ya tenemos cuatro años juntos”, finalizó.

PRESENTACIONES CANCELADAS

Giuliana Rengifo y las integrantes de Agua Bella se encontraban de gira por Europa a principios de este año. Después de presentarse en ciudades españolas y alemanas, tenían previsto tocar este domingo 1 de marzo en Roma (Italia). No obstante, la artista dijo que el show se cancelará debido a la alerta por el Coronavirus.

A la artista le comunicaron que no se realizaría su concierto ─junto con sus compañeras Marina Yafac y Alhely Cheng─ por el avance de la enfermedad en el continente europeo.

Esta es la explicación que el empresario le dio a la cantante Giuliana Rengifo. Sin embargo, ella denunció que él está usando la propagación del virus como excusa para no pagarles por un show que ya estaba cerrado.