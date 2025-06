Giulliana Rengifo vuelve a ser víctima de extorsión: "Estamos en tierra de nadie"

La cantante indicó que ya ha brindado toda la información posible a las autoridades; sin embargo, hasta ahora no ha visto resultados concretos y las amenazas continúan.

La cantante Giulliana Rengifo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde su natal Piura, la artista denunció ser víctima de constantes amenazas extorsivas por parte de delincuentes que le exigen dinero a cambio de no atentar contra ella ni su familia.

Según reveló ante las cámaras de América Noticias, esta situación viene ocurriendo desde hace meses. En un primer momento, los extorsionadores le exigieron 30 mil soles. A pesar de haber presentado la denuncia ante las autoridades, la amenazas no han cesado.

Los mensajes amenazantes

Rengifo mostró mensajes de texto y audios intimidatorios que ha recibido. En uno de ellos, los delincuentes le advierten: “Ya te dije un monto. Piensa que tengo a mi gente por todos lados esperando mi llamada para hacer volar tu casa y dejarte un familiar muerto".

Asimismo, los delincuentes le advirtieron que, aunque intente protegerse, no podrá evitar un posible atentado. “Es por las que salgas en la prensa o que hables por los diarios, no te ayudará en nada. Así te pongas cinco chalecos o andes con un ejército. Los tombos no te van a cuidar 24/7”.

"Es un doble golpe bajo"

La artista, visiblemente afectada, confesó que la situación la ha golpeado emocionalmente, especialmente porque las amenazas provienen de Piura, su ciudad natal. “Siempre he tratado de hacer las cosas bien con mi tierra. He sido muy empática... pedía apoyo cuando hubo lluvias, y ahora saber que las extorsiones vienen de allá... es un doble golpe bajo”, expresó.

“Soy cristiana y creo en Dios. Siempre salgo con su bendición y no me va a pasar nada”, dijo con firmeza. Y agregó: “Yo soy cabeza de hogar, madre de familia. No soy millonaria ni pudiente. Soy artista. Creo que conmigo se equivocaron”.

¿Qué medidas ha tomado Giulliana Rengijo?

Por seguridad, Rengifo se ha mantenido alejada de Piura durante varios meses. Aunque brindó toda la información posible a las autoridades, asegura que no ha visto resultados concretos. “Esto que me pasa a mí, también lo viven muchos artistas, muchos amigos y compañeros. Algunos han tenido que ceder, han pagado dinero. Yo no pienso dar ni un sol”, advirtió.

Según sus declaraciones, tanto la Dirincri de Lima como la de Piura conocen su caso. “Si a mí me llegara a pasar algo… todo queda ahí. ¿Qué pasó con Paul Flores? Está bien, los agarraron, pero no atraparon a la cabeza”, señaló, en referencia al desaparecido cantante de Armonía 10, quien falleció en marzo tras un atentado contra el bus que transportaba a la orquesta.

En medio de esta crisis, Giulliana Rengifo cuestionó duramente la creciente presencia del crimen organizado: “Hay grupos grandes que pagan para trabajar, se rodean de seguridad. Uno ya no sabe a dónde vamos a parar. Porque ahora ellos nos cuidan. Los delincuentes se han convertido en policías. Entonces, ¿para qué están nuestras autoridades? ¿Para qué? Estamos en tierra de nadie”.

