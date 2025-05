"Así me adornaron": Pamela López advierte a Pamela Franco tras posible fichaje de Christian Cueva al Emelec

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que se desatara el rumor de que Christian Cueva podría firmar por Emelec, club ecuatoriano, Pamela López no pudo evitar enviarle un consejo a Pamela Franco, actual pareja del padre de sus hijos. Como se recuerda, López contó que, cuando él jugaba en el extranjero, le fue infiel en varias ocasiones.

"Yo tuve una relación a distancia por muchos años, mi situación fue viajar y en esos lapsos fueron que me adornaron, y bien adornada porque mientras yo venía de viaje por ahí las amantes se metían a mi casa, a mi cama", dijo a América Hoy.

Así que le recomendó a Pamela Franco tener cuidado para que no pase lo mismo que ella. "Nadie tiene la vida asegurada así que ella sabe en lo que se ha metido, sabe cómo empezaron las cosas. Ella sabrá lo que hace con su vida, a mí poco o nada me importa", agregó.

Por otro lado, tras inaugurar su evento La Cueva de Kitty Pam, Franco mencionó que como tiene mucho trabajo, no podría ir a cantar a ese show por lo que le pidió que le diga a Christian Cueva que cumpla con sus hijos.

"Bueno, si tiene bastante trabajo, qué bueno, yo creo que una pareja está para apoyar y si hay trabajo, bueno la gente tiene que cumplir con sus responsabilidades. Sería bueno que le diga al padre de mis hijos, ya que lo tiene ahí cerquita, que cumpla, eso haría una buena persona", sostuvo.

Pamela Franco y Christian Cueva derrochan amor en redes sociales.Fuente: @cueva10oficial

Pamela López dice que Christian Cueva "le juraba" que no conocía a Pamela Franco

Durante una entrevista en Amor y fuego, Pamela López reveló que Christian Cueva “le juraba” por sus hijos que no conocía a su ahora pareja Pamela Franco. La todavía esposa del futbolista peruano contó que el año pasado, cuando se fue de viaje a Suiza, Cueva la buscó para reconciliarse con ella negando tener una relación con Franco.

"El padre de mis hijos (Christian Cueva) estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. Él quería volver de mil maneras, por ese motivo es que él va a la iglesia y hace todo el show”, comenzó diciendo.

Del mismo modo, recalcó que Christian Cueva le negó “toda la vida” que conocía a la bailarina y cantante de cumbia con quien ahora se luce públicamente.

"Él juraba por la vida de mis hijos que no la conocía (a Pamela Franco). Eso me lo decía desde que empezaron los rumores. Él 'mataba' a todo el mundo. Juraba por la vida de sus hijos. Me dijo que no la conocía de ninguna forma. Qué no hay forma de que él pueda tener algo con ella, pero era mentira”, declaró.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre los chats íntimos entre Pamela López y Christian Cueva?

Pamela Franco fue consultada sobre el chat íntimo que compromete a Christian Cueva, ya que él habría asegurado en ese entonces que no mantenía ningún vínculo sentimental con la madre de sus hijos.

"Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí? No voy a perder mi tiempo (...) Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura... no", respondió Franco en entrevista con Panamericana.

"Ahora la pregunta es, ¿seguirías con una persona que te ha sido infiel? La verdad me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página", agregó.