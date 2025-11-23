“Él creyó en mí, fue un pilar en mi carrera”: Giovanna Castro, de ‘Los Chistosos’, recuerda entre lágrimas a Guillermo Rossini

Giovanna Castro, integrante del elenco de Los Chistosos, expresó un profundo pesar por la muerte de Guillermo Rossini durante una emotiva intervención en el programa Siempre en casa de RPP. La humorista recordó al artista como una figura esencial en su vida personal y profesional, además de un talento irrepetible en la comedia peruana.

Conmovida, Castro destacó que la partida de Rossini representa “una pérdida muy grande” para el país y para quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él.

“Él era una leyenda viviente. Los que tuvimos el privilegio de estar junto a él conocemos al ser humano, a la gran estrella. Él está brillando en estos momentos”, expresó.

Resaltó también su disciplina y perseverancia como claves de su éxito. “La gente le daba muchas muestras de cariño y él se tomaba el tiempo para una foto o un autógrafo”, añadió, recordando su cercanía con el público.

Un mentor desde el primer día

La comediante recordó con especial cariño el día en que ingresó por primera vez a la televisión: “Cuando entré a trabajar a la TV, él me recibió como un amigo, nos enseñó el lugar”. Ese gesto marcó el inicio de una relación profesional y afectiva que se mantuvo por décadas.

También subrayó que haber compartido tantos años en la cabina de Los Chistosos fue un “privilegio”, pero también valoró los momentos personales. “Conocer a la persona, compartir en la mesa de su hogar… él te hacía sentir parte de su familia”, recordó entre lágrimas.

“Él creyó en mí”: un impulso decisivo en su carrera

Por otro lado, reveló que Rossini fue determinante en su llegada a RPP. “Cuando uno se da cuenta del potencial que Dios te dio, no es fácil llegar a un lugar donde todo un país te escucha. Él creyó en mí, le encantaba mi trabajo y él me llevó a la radio”, dijo.

Castro afirmó que escuchar su voz mencionando su nombre era “una magia”, y describió a Rossini como uno de los pilares de su carrera.