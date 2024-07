Maju Mantilla reflexiona sobre supuesto 'ampay' de su esposo Gustavo Salcedo: "Todo tiene un proceso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla se sinceró sobre su situación con Gustavo Salcedo, con quien tiene 12 años de matrimonio. La modelo peruana reflexionó luego de casi un año del supuesto 'ampay' de su esposo con la joven deportista Mariana de la Vega en un hotel en Miraflores, según imágenes difundidas en el programa 'Magaly TV La Firme'.

Fue en el nuevo podcast de Ricardo Rondón, llamado Rondón Tolón, que la también ganadora del Miss Mundo el 2004 sostuvo que no perdonaría una traición, recordando que el propio Salcedo le aseguró que no había tenido ninguna infidelidad y que Mariana de la Vega es "una amiga a quien no veía hace años".

"Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación", comentó la conductora de televisión en conversación con Ricardo Rondón.

Maju Mantilla y Ricardo Salcedo ya no colocan fotos juntos en sus redes sociales como lo hacían antes. La última foto que puso Maju del deportista fue una de recuerdo por el Día del Padre el último 16 de junio con sus hijos.

"Uno siempre quiere ser asertivo en todo: en la relación, en la crianza de los hijos y en el trabajo. Pero a veces, las reacciones en el momento son distintas porque nunca piensas que te va a pasar", puntualizó Maju Mantilla.

Maju Mantilla afirmó estar distanciada de Gustavo Salcedo tras supuesto 'ampay'. | Fuente: Instagram ( gustavosalcedo_rg)

Maju Mantilla pensó en dejar la TV tras 'ampay' de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla también reveló que pensó en dejar la televisión luego de la presunta infidelidad de su esposo Gustavo Salcedo con quien se mantiene distanciada.

"Sí, en algún momento lo pensé. En algún momento dije, bueno, quizá, no sé, de repente sea momento de que esté en otro lugar o que vea otro camino", señaló la empresaria de 39 años.

Pese al difícil, momento la modelo nacional afirmó que decidió tranquilizarse por el bien de sus hijos. "Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos, quienes están conmigo en todo momento", añadió.

Maju Mantilla cuenta que casi deja la televisión tras presunto 'ampay' de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram ( gustavosalcedo_rg)

Maju Mantilla afirmó estar distanciada de Gustavo Salcedo

Luego del supuesto 'ampay' difundido por 'Magaly TV La Firme', Maju Mantilla reveló que su matrimonio con Gustavo Salcedo no está pasando por un buen momento tras lo sucedido.

“Quiero decir que agradezco la preocupación de todos ustedes, pero no voy a hablar de mi vida privada. Es algo que me compete a mí y a mi familia. Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, declaró en agosto último durante un evento en un centro comercial.

Si bien Maju Mantilla no quiso dar detalles de lo que viene pasando con Gustavo Salcedo, aceptó que no están bien como pareja. "Las conversaciones se hacen en privado, no pudo exponerlas (...) Sí, estamos distanciados”, dijo la modelo a El Popular.

Por otro lado, resaltó que cualquier situación que pase con su esposo y con su familia se conversará entre cuatro paredes.

