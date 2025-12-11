"Arriba Alianza toda la vida": esposa de Hernán Barcos se despide de la hinchada con emotivo mensaje

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego del mensaje que el delantero dedicó a los hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida del club. La brasileña compartió en sus historias de Instagram dos textos de agradecimiento, reflejando el vínculo que su familia construyó durante su estadía en el Perú.

“Lo que nosotros vivimos acá, en estos años, nada ni nadie lo va a borrar. Gracias por todo el cariño. Arriba Alianza toda la vida”, escribió Cunha, acompañando del video del exdelantero del equipo blanquiazul. En un segundo mensaje, la esposa del goleador volvió a expresar su afecto hacia la afición blanquiazul: “Querido Perú, queridos aliancistas: los que hacen de la vida un lugar mejor”.

Las publicaciones llegan minutos después de que Barcos se despidiera oficialmente del equipo victoriano, agradeciendo el apoyo recibido desde su llegada en 2021.

Su salida generó múltiples reacciones entre los hinchas, quienes reconocen al futbolista como una de las figuras más representativas del club.

Giuli Cunha se pronuncia tras el mensaje de despedida de Hernán Barcos.Fuente: IG: @giulicunha

También se animó a dedicarle un mensaje a los hinchas blanquiazules.Fuente: IG: @giulicunha

Hernán Barcos y su emotiva despedida de Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Hernán Barcos rompió su silencio y publicó un emotivo video de despedida de Alianza Lima, club donde fue figura en las cinco temporadas en la que vistió la camiseta blanquiazul.



“Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul, aquí estoy para despedirme de una manera simple y tranquila, como fue mi llegada Vivimos cinco años muy lindos juntos, vivimos cosas espectaculares, emociones y tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño y respeto. Nos ganamos esa admiración mutua. Me quedo con todo eso, con esta última semana de gran cariño y gran soporte. El pueblo blanquiazul siempre estará en mi corazón”.