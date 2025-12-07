“No era el juego que tu merecías”: el mensaje de la esposa de Hernán Barcos tras su último partido con Alianza Lima

Tras la derrota de Alianza Lima frente a Sporting Cristal, Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, recurrió a sus historias de Instagram para enviarle un mensaje al delantero en su último partido con el cuadro blanquiazul.

“No era el juego que tu merecías, pero la vida sigue. Siempre contigo porque tú eres el mejor. ¡Que venga el 2026!”, escribió.

El partido se llevó a cabo el sábado 6 de diciembre por los playoffs de la Liga1 y Alianza Lima había empatado el encuentro de ida en el Estadio Nacional. La vuelta se llevó a cabo en Matute ;sin embargo, los 'Potrillos' perdieron 5-4 en la tanda de penales (tras empatar 3-3 en el tiempo regular).

En los penales, por Sporting Cristal acertaron Távara, Benavente, Ávila, Pasquini y Pacheco. En Alianza Lima falló Sergio Peña (atajó Enríquez), mientras que anotaron Eryc Castillo, Trauco, Lavandeira y Barcos.

Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, le muestra su apoyo tras la derrota de Alianza Lima frente a Sporting Cristal.Fuente: IG: @giulicunha

Ibai Llanos pide a Hernán Barcos que no se vaya de Alianza Lima

Después de que se confirmara que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, su salida sigue generando debate entre hinchas y conocedores del fútbol.

La reciente decisión del club de no renovar al delantero argentino ha provocado reacciones divididas: mientras una parte de la afición rechaza rotundamente la postura de la dirigencia blanquiazul, un sector considera que el ciclo del atacante ya estaría concluido.

En medio de esta controversia, una intervención inesperada se volvió viral en redes sociales.

El streamer español Ibai Llanos respondió a un seguidor peruano en TikTok, quien le pidió enviar un mensaje al ‘Pirata’. “Un mensaje para que se quede Barcos”, solicitó el usuario @intimojuan. Ibai no dudó en sumarse al pedido: “Barcos, quédate, por favor, quédate”, declaró en un clip que rápidamente se difundió entre los hinchas aliancistas.