Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley?

En busca de dar la sorpresa. Alianza Lima se enfrentará al Savino Del Bene Scandicci por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025. ¿A qué hora empieza y dónde verlo EN VIVO?

El encuentro se disputará el jueves 11 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desde las 3:00 p.m. hora peruana. Se podrá ver EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, el cotejo será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV (Volleyball World) y CazéTV en Brasil. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci ¿cómo llegan las ‘blanquiazules’ a la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



Alianza Lima llega al partido tras caer 3-0 ante Osasco y vencer 3-1 al Zhesytu por 3-0.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci en vivo por la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Savino Del Bene se disputará este jueves 11 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Savino Del Bene en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?





En Perú , el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 3:00 p.m. En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 5:00 p.m

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Savino Del Bene comienza a las 3:00 p.m

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Savino Del Bene comienza a las 3:00 p.m

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Savino Del Bene comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Savino Del Bene comienza a las 4:00 p.m

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 5:00 p.m

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 5:00 p.m

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 5:00 p.m

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 5:00 p.m

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 2:00 p.m

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene comienza a las 3:00 p.m

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.