"El tumor fue extirpado": hijo de Bettina Oneto se recupera tras exitosa operación contra el cáncer

Joel, el hijo menor de la actriz Bettina Oneto, fue diagnosticado con cáncer hace algún tiempo, una noticia que sacudió a su familia y seguidores. A pesar del difícil diagnóstico, se mantuvo fuerte y optimista, apoyado en todo momento por su madre y seres queridos. Tras varias evaluaciones médicas, le realizaron una intervención quirúrgica para extirpar el tumor.

Afortunadamente, la operación fue un éxito. Los médicos lograron remover el tumor sin complicaciones mayores, lo que ha dado un gran respiro a su familia. La comediante peruana compartió agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante este tiempo tan difícil.

"Gracias por el amor inmenso que nos han hecho sentir,por sus oraciones y mensajes. Mi hijo ha sido operado de un cáncer Sarcoma Sinovial. Totalmente extirpado con éxito", escribió Bettina Oneto en sus redes sociales. Ahora, la familia se encuentra enfocada en la recuperación de Joel, con esperanza y fe en que podrá superar esta etapa de su vida.

¿Qué tipo de cáncer tenía el hijo de Bettina Oneto?

De acuerdo con Bettina Oneto, su hijo tenía "un cáncer Sarcoma Sinovial". ¿Qué es? De acuerdo con el doctor Mauricio León Rivera, del Centro Detector del Cáncer, "la aparición de un bulto de crecimiento rápido y progresivo en una parte del cuerpo sobre todo en las extremidades podría ser síntoma de un sarcoma de tejidos blandos, que es un tipo de cáncer".

Los sarcomas de tejidos blandos se inician en los tejidos como los músculos, la grasa, los nervios o los vasos sanguíneos. Existe, además, un tejido llamado conectivo y que está presente en casi cualquier rincón de nuestro organismo recubriendo nuestros órganos, del cual también se pueden originar.

El doctor León recomendó que ante la aparición de un tumor reciente de crecimiento rápido que supere los cinco centímetros de tamaño debe ser considerado como sospechoso de ser un sarcoma, independientemente de ser doloroso o no.

¿Cómo se enteró de su diganóstico de cáncer?

Joel contó cómo fue que los médicos le dieron la noticia de su enfermerdad a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. "Al inicio eras un dolor imperceptible que solo reaccionabas al ser golpeado. Más adelante te pusiste sensible y el dolor llegó a cualquier rose. Seguí con mi vida ignorándote cuando me alertabas: 'Ahora no, no puedo parar, total, ya llevo viviendo así durante años...'. Hasta que fui al doctor porque no podía dormir y al fin te hice caso. 'Lo que te duele hace tiempo se llama tumor'. Paré en contra de mi voluntad. Resultaste ser maligno", se lee en su mensaje.

Su hermana Shantal reveló que se quebró al leer este comunicado y que saber que tiene cáncer no ha sido fácil para la familia. "Ay, hermano mío, no voy a negar que entre lágrimas leo todo esto, estos días no han sido nada fácil para nosotros, en especial para ti, te amamos tanto que en lo personal mis lágrimas vienen con muchas emociones y la más fuerte quizás es no poder abrazarte y mirar tu carita bella en persona", escribió.

"Ser 18 años mayor que tú quizás no nos dio la oportunidad de jugar juntos de peques o ir de vacaciones en familia o estar en el mismo cole, pero sé que la vida y Dios nos acercarán más y más, por muchos momentos de felicidad juntos", agregó.

