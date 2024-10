Hijo de Bettina Oneto fue intervenido quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La exvedette y actriz cómica Bettina Oneto compartió en sus redes sociales que su hijo Joel fue intervenido quirúrgicamente tras su diagnóstico de cáncer. "Él es Joel Lazon Oneto, mi hijo, entrando al quirófano, con mucha fe, y acompañado de nuestras oraciones y las de ustedes", escribió en una publicación donde él está en una silla de ruedas y la artista lo abraza.

En su cuenta de Instagram, Joel contó cómo fue que los médicos le dieron la noticia de su enfermerdad. "Al inicio eras un dolor imperceptible que solo reaccionabas al ser golpeado. Más adelante te pusiste sensible y el dolor llegó a cualquier rose. Seguí con mi vida ignorándote cuando me alertabas: 'Ahora no, no puedo parar, total, ya llevo viviendo así durante años...'. Hasta que fui al doctor porque no podía dormir y al fin te hice caso. 'Lo que te duele hace tiempo se llama tumor'. Paré en contra de mi voluntad. Resultaste ser maligno", se lee en su mensaje.

Su hermana Shantal reveló que se quebró al leer este comunicado y que saber que tiene cáncer no ha sido fácil para la familia. "Ay hermano mío, no voy a negar que entre lágrimas leo todo esto, estos días no han sido nada fácil para nosotros, en especial para ti, te amamos tanto que en lo personal mis lágrimas vienen con muchas emociones y la más fuerte quizás es no poder abrazarte y mirar tu carita bella en persona", escribió.

"Ser 18 años mayor que tú quizás no nos dio la oportunidad de jugar juntos de peques o ir de vacaciones en familia o estar en el mismo cole, pero se que la vida y Dios nos acercará más y más , por muchos momentos de felicidad juntos", agregó.

¿Se ha avanzado en el acceso al diagnóstico del cáncer, su tratamiento y medicinas en el Perú?

El Semáforo Oncológico acaba de publicar los resultados de la encuesta 'El Cáncer No Espera 2024', un sondeo que tiene la finalidad de exponer la situación actual de los pacientes con cáncer luego de casi tres años de promulgada la ley encargada de protegerlos. La encuesta se aplicó a 125 personas, de las cuales 3/4 partes fueron mujeres y 1/4 fueron varones, todos mayores de 18 años de edad. La mitad de ellos viven en Lima y el resto en provincia.

Los resultados del sondeo ponen en evidencia que el Estado está demorando mucho en diagnosticar a una persona con cáncer y, por ende, empieza tarde su tratamiento. El 31 % de las personas encuestadas manifestó que tuvo que esperar de 3 a 5 meses para que le confirmen su diagnóstico de cáncer y el 22 % esperó la misma cantidad de tiempo para poder iniciar un tratamiento.

Otro aspecto de la encuesta que llama la atención es la cultura de prevención. El 61 % de entrevistados dijo no haberse realizado un chequeo de cáncer luego de los 18 años de edad. "La falta de cultura de prevención más que todo es en las personas más jóvenes y algo que nos ha preocupado bastante con la encuesta es que el 44 % de personas que no se ha hecho chequeos dice que no lo hace porque antepone su trabajo u otro tipo de responsabilidades", sostuvo la vocera de Semáforo Oncológico.

