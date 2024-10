"Su logro es conocer a Marcelo Tinelli": Milett Figueroa y el fuerte cruce de palabras con participante de Cantando 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la reciente emisión del programa Cantando 2024, hubo un enfrentamiento entre la participante Mimi Alvarado, pareja de Luciano ‘El Tirri’, primo de Marcelo Tinelli, y Milett Figueroa, novia del conductor argentino. Todo comenzó cuando la dominicana y su compañero interpretaron Pies descalzos, sueños blancos de Shakira y, tras su show, recibieron los comentarios del jurado, donde la peruana le puso 0 de puntaje.

"Te vi entrar desganada, pensé que era por los zapatos, pero te siento, no sé, aburrida, cansada", comenzó. "Todo muy forzado, no se entendió, no hay dicción, no me gustó". Sin embargo, Alvarado no se quedó callada y le recordó el video viral de la modelo nacional donde desafinó cantando Candela.

Ante la provocación, Milett Figueroa levantó la paleta calificando con un 0 la representación de Mimi Alvarado. "Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos compartido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico", respondió resaltando que eso le puede pasar a cualquiera, hasta al jurado de Cantando 2024, por lo que cuestionó su papel en la mesa: "Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo....Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo. A cualquier persona le puede fallar".

"Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes", respondió Milett Figueroa con notable seriedad y, ante los comentarios de Mimi, Figueroa cerró el tema: "Bueno, ahí está mi puntaje Mimi, no hablo más contigo".

Milett Figueroa y su responde furiosa a Mimi Alvarado

Tras los dimes y diretes de Mimi Alvarado y Milett Figueroa, los miembros del jurado apoyaron a su compañera y le dieron la razón indicando que los argumentos contra la modelo peruana no eran justificables ya que estaba sacando temas fuera de contexto. Además, el conductor le resaltó a Mimi que solo estaba atacando a Milett y no se dirigía a los demás.

Ante ello, la participante señaló que le dolía las palabras de Figueroa porque han compartido momentos juntas en otra situación, por eso Milett le preguntó: "¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas. Así no se puede hablar, qué agotador, que se tome un té de tilo". Visiblemente, molesta, Milett hizo un gesto de rechazo cuando el conductor indicó si eran familia. "Por favor", dijo.

"Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible aquí. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra. No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto", sostuvo.

"Su logro es conocer a Marcelo Tinelli"

Cuando el jurado terminó de dar su veredicto, parecía que ahí iba a quedar la discusión, sin embargo, Mimi volvió a atacar a Milett Figueroa asegurando que conoce a Marcelo Tinelli desde hace tiempo, a diferencia de su pareja. "Parece que es el único logro que tiene, conocer a Marcelo. Trabaja por ti", mencionó Milett.

"Ahí te equivocaste, yo solo trabajé dos veces con Marcelo, en 18 años que tengo aquí. Las productoras que me contratan no tienen nada que ver con Marcelo. No mezcles, se nota que tienes poco tiempo en Argentina, no me busques la boca porque lo que no hice en el verano lo puedo hacer ahora. Me callé mucho en el verano, lloré un montó también, no me busques", respondió Mimi.

