Anahí de Cárdenas cuenta que le aumentaron las quimioterapias: “Me sentí perdida nuevamente”

Anahí de Cárdenas contó que se sintió descuadrada tras aumentarle las sesiones de quimioterapia; pero luego se decidió a ser más flexible. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas continúa luchando con el cáncer de mama, que le diagnosticaron en noviembre pasado. Desde entonces, la actriz ha compartido el proceso de su enfermedad con un espíritu de lucha que ha sido destacado por sus seguidores.

La artista reveló, hace unos días, que ya iba por la mitad de sus quimioterapias; sin embargo, esta semana su médico le indicó que la situación cambiaría. Hecho que la hizo sentir “perdida nuevamente”, según anotó en su cuenta de Instagram.

“Me cambiaron mi protocolo de quimioterapias (...) Me descuadró. Me descompaginó. Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas, sobre todo del trabajo, que todo lo tengo planeado al milímetro. Por tanto, si me cambias o mueves una coma, me infarto”, comentó Anahí de Cárdenas.



“Me cambiaron mi esquema, me quitaron el piso, me sentí perdida nuevamente”, agregó la actriz quien, pese a ello, manifestó positivismo y aprovechó para enviar un consejo a sus más 1.1 millones de seguidores en Instagram.

“El doctor me dijo: '¿quieres saber qué más debes aprender de esta enfermedad? La flexibilidad'. Y razón no le falta. Para los que como yo, se estresan porque les cambian algo que ya tenían planeado, sea lo que fuere, tomar una pausa, respirar, molestarte (si hace falta una pequeña renegada), y de ahí SOLTAR. Confiar en que si las cosas cosas son de cierta manera, o variaron, es lo mejor para ti (si así lo dice el doctor en este caso). Suelta, se flexible”, escribió.

Finalmente, Anahí de Cárdenas, quien ha confesado que su “meta es ser solo más humana, empática, respetuosa y consciente”, señaló que "quiere reír todos los días de su vida" como en la imagen que adjuntó a su publicación.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, Anahí de Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella participa en la cinta "Rómulo y Julita" y, en abril, estrenará la comedia "No me digas solterona 2".