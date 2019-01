Emilia Drago participará del Concurso Mundial de Marinera que se realiza del 21 al 28 de enero en Trujillo. La misma actriz lo contó a través de su cuenta de Instagram.

"Mi semana empieza en Trujillo. Esta semana es el Concurso Mundial de Marinera y yo voy a participar, así que hoy qué les parece si ustedes me ponen una buena frase positiva y motivadora", escribió la intérprete en la mencionada red social.

Asimismo, Emilia Drago publicó diversas historias desde el Coliseo Gran Chimú, donde se realiza el evento más importante de marinera en el Perú.

"Bueno ya estamos en el Coliseo, estoy con mi amiga Mary, y esto es el Gran Chimú, así se vive el Mundial de Marinera", dijo la actriz en una historia de Instagram.

La publicación ya lleva más de 13 mil likes y comentarios por parte de los seguidores de Emilia Drago, quienes la felicitan y esperan que tenga un gran desempeño en el concurso de baile.

Emilia Drago participará del Concurso Mundial de Marinera en Trujillo. | Fuente: Instagram

ANÉCDOTA DE INFANCIA

Emilia Drago se ha convertido en uno de los rostros más queridos del cine, televisión y las redes sociales. Es por eso que cada publicación suya termina convirtiéndose en una sensación para sus seguidores en Instagram.

Recientemente, la actriz compartió una fotografía suya de la infancia. Ella detalla que en aquella instantánea tenía 7 años y contó la peculiar historia detrás de la misma.

"Yo, 7 años aproximadamente. Como toda persona, en algún momento de la vida, tuve piojos", contó Emilia Drago. "Según mi mamá me echó de todo, hasta el famoso Nopucid, pero dice que no funcionó nada", agrega la actriz.

Ella agrega que, al no solucionar este problema, su madre tomó una radical decision. "No tuvo mejor idea que cortarme el pelo. Asi fue que yo terminé teniendo el famoso corte honguito", reveló la ex modelo de "Habacilar", programa conducido por Raúl Romero.

La divertida anécdota ha superado los 5 mil likes en apenas 30 minutos de haber sido publicada, lo que demuestra que la historia ha sido tomada con mucho humor por sus seguidores.

Emilia Drago es una de las protagonistas de "Asu Mare 3", última entrega de la trilogía biográfica de Carlos Alcántara, que aún permanece en cartelera.