Isabel Acevedo: “No quiero relacionarme con nadie del entorno de Christian Domínguez”

Isabel Acevedo afirmó que no sería parte de "Válgame", pues evita estar cerca del entorno de Christian Domínguez. | Fuente: Composición

El romance entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo acabó con un escándalo de infidelidad como telón de fondo, protagonizado por la cantante Pamela Franco, a quien se le captó besándose con el cantante de la Gran Orquesta Internacional.

Desde entonces, Domínguez y Franco aceptaron su condición de “salientes exclusivos”, mientras Acevedo, por su parte, busca no relacionarse con “personas del entorno” de su expareja.

Así lo dejó en claro durante su paso por el programa “Mujeres al mando”, luego de que le preguntaran si se sumaría como panelista a “Válgame”, espacio en el que trabaja Karla Tarazona, también expareja de Christian Domínguez.

“No [visitaría ‘Válgame’], porque no quiero relacionarme con nadie que esté en el entorno de Christian Domínguez. Yo quiero estar tranquila, ya volteé la página, estoy trabajando ya”, dijo la bailarina.

RESPUESTA A KARLA TARAZONA

Asimismo, la popular ‘Chabelita’ no dudó en mostrar su falta de interés respecto a lo dicho por Karla Tarazona. La conductora de “Válgame” señaló en su programa, a propósito de Acevedo: “Primero me quita el marido y ahora me quitar el trabajo”.

“Yo nunca le he hecho caso. No me gustan los dimes y diretes, ni el morbo. Así que nunca le he respondido y tampoco lo haría”, manifestó Isabel Acevedo.

Como se recuerda, el pasado jueves, los presentadores de “Válgame” señalaron que un nuevo panelista sería parte del equipo de conductores del programa. Entre los nombres voceados, sorprendió la aparición de Isabel Acevedo.