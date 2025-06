"Aún la amo, me muero por ella": Jackson Mora revela su último intento para salvar su matrimonio con Tilsa Lozano

Antes de firmar el divorcio, el exboxeador intentó reconciliarse con la conductora de televisión, pero sus esfuerzos no dieron resultado.

Tras la firma de divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora, el recordado boxeador afirmó que buscó salvar su matrimonio una noche antes de que se separaran de manera definitiva. De acuerdo con él, le envió un mensaje a Tilsa pasada la medianoche intentando arreglar su relación.

"Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?", le escribió. "Porque yo sé que todavía me quiere. No sé si como antes, pero sí sé que me quiere. Yo me muero por ella también", dijo al programa La Noche Habla.

Jackson Mora niega haber sido infiel

En la conversación, Jackson Mora insistió en que nunca traicionó a Tilsa Lozano y desmintió las acusaciones que surgieron luego de que viajara a Colombia por negocios. "Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso", acotó.

De acuerdo con el exboxeador, su divorcio no se dio por una infidelidad ni por falta de amor, sino por las burlas y el escándalo que ha surgido entorno a su matrimonio.

"Lo que realmente afectó nuestra relación fueron las burlas, la presión mediática. Eso fue lo que finalmente llevó a Tilsa a tomar la decisión de divorciarse de mí", mencionó.

Jackson Mora aún ama a Tilsa Lozano

Pese a que ya no son esposos, Mora reveló que sigue enamorado de Tilsa Lozano y tiene sentimientos por ella. "Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada", confesó, resaltando que su amor por la modelo sigue vigente pese a no estar juntos.

No obstante, no sabe lo que siente ella en este momento. Sin embargo, resaltó que siguen siendo amigos ya que formaron una familia junto a los hijos de la conductora de televisión.

Jackson Mora y Tilsa Lozano firmaron el divorcio

La conductora de televisión Tilsa Lozano y el exboxeador Jackson Mora firmaron oficialmente su divorcio el martes 11 de junio, luego de varios meses de haber anunciado su separación. El programa Todo se filtra captó el momento en que la modelo llegó a la notaría; aunque evitó ahondar al respecto, admitió estar afectada por la situación.

"Estoy triste, obviamente", alcanzó a decir antes de ingresar al local. Por su parte, Jackson Mora también acudió al mismo lugar para completar el trámite, aunque lejos de mostrarse afectado por la separación, descartó que esta se haya originado por una supuesta infidelidad a la conductora.