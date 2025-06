"¿Te ha coqueteado un hombre casado?": Tilsa Lozano explotó tras pregunta sobre infidelidad

¿Se refería a Juan Manuel Vargas? El influencer Ric La Torre le consultó a Tilsa Lozano si los esposos de sus amigas le habían coqueteado a lo que la conductora reaccionó con molestia.

La más reciente emisión del programa La Noche Habla, se convirtió en tendencia tras un acalorado intercambio entre los conductores Tilsa Lozano y Ric La Torre. El debate surgió a raíz de los adelantos del programa El valor de la verdad, donde el actor argentino Pablo Heredia en los que se adelanta lo que dijo sobre su romance con Flavia Laos, quien por entonces era amiga de su expareja, Ale Fuller.

Durante la conversación, el influencer criticó la actitud de Laos por haber negado durante años la relación. “Hay partes en donde no puede ser defendida porque por mucho tiempo negó esto”, expresó el periodista. A esto se sumó Lozano, quien fue enfática en señalar que la verdadera controversia no era el romance, sino la supuesta traición a una amistad: “Para mí no puede ser defendida porque, principalmente, era amiga de la otra. Ahí radica el problema”, sostuvo.

La tensión aumentó cuando Ric La Torre cuestionó a Tilsa Lozano: “¿Tú tienes códigos de amigas?”, preguntó, a lo que la exmodelo respondió con firmeza: “Sí, yo nunca me metería con el marido de una amiga. No hay forma”.

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Ric insistió con una pregunta más directa: “¿Si el marido por ahí intenta 'gilear' (coquetear)? ¿Te ha pasado?”. La reacción de Lozano fue inmediata. Visiblemente molesta, respondió: “Todo el mundo sabe que me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa. A mí me han hecho todo, me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno (sido infiel), todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre”.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los usuarios recordaron cuando Tilsa Lozano confesó haber tenido una relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas mientras él seguía casado con Blanca Rodríguez, con quien actualmente lleva más de 20 años juntos.

Tilsa Lozano recordó su pasado en caso de Darinka Ramírez

Hace unos días, estuvo Darinka Ramírez en el programa de espectáculos donde contó su versión sobre su relación con Jefferson Farfán. Al escucharla, Tilsa Lozano resaltó que “no defiende a ninguna de las dos partes”. No obstante, la exconejita de Playboy sostuvo que se siente identificada con Darinka ya que ella también fue “una mujer engañada”.

“Yo estuve en tu pellejo. He sido una mujer engañada múltiples veces. Yo me ilusioné. A mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían. Yo siento que él (Jefferson Farfán) no te mintió, en todo momento fue claro contigo, y la ilusión vino de tu parte”, le dijo.

Es así como Tilsa Lozano empezó a recalcarle a Darinka Ramírez que los motivos de Jefferson Farfán para acercarse a ella podrían ser también para estar cerca de su hija. “Él podría haber visto a su hija e irse”, le contestó Ramírez.

Tras una breve discusión con Ric La Torre y Tracy de Juanjuí, la conductora, quien fue vinculada con el exfutbolista Juan Manuel Vargas en el pasado, se sinceró con Darinka Ramírez. “Yo insisto en que hay una diferencia en la que tú te autoilusionas a que alguien te mienta”, le señaló.

Juan Manuel Vargas se arrepiente de su relación con Tilsa Lozano

En marzo de este año, el 'Loco' Vargas recordó su relación con Tilsa Lozano en entrevista con Verónica Linares. Aunque evitó nombrarla, el exseleccionado habló sobre las consecuencias de su infidelidad en su familia, especialmente en su pareja, Blanca Rodríguez. También reveló que, aunque aún no ha pedido perdón a sus hijos, sí lo hizo con la madre de ellos.

"A ellos no les pedí perdón, pero a ella sí (...) Si me pongo a hablar de lo que pudo haber pasado... sería egoísta decir que mi verdad la sabían. Me tildaron de muchas cosas, pero me quedé callado”, comentó.

“Por el lado de mi señora, ella siempre me decía: ‘Sal a hablar, responde’, pero nunca lo hice. Al final, quedé como el malo, el que hizo todo, y ya me quedé con eso”, reconoció.