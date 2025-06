Jackson Mora se enfrenta a conductores de 'La noche habla' tras difusión de su ampay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de acaparar titulares por su reciente divorcio con Tilsa Lozano, el empresario y exluchador Jackson Mora vuelve a estar en el ojo público de la farándula, esta vez, tras ser captado en compañía de una joven anfitriona. Las imágenes fueron difundidas por el programa La noche habla, conducido por su expareja.

El espacio mostró a Mora en una salida nocturna el pasado fin de semana, acompañado por Jennifer Barreto, una joven con la que ya había sido visto en el aeropuerto Jorge Chávez.

El 'ampay' desató especulaciones sobre un posible nuevo romance, ahora que el empresario se encuentra legalmente soltero.

"Sin luto y con anfitriona recargada. Jackson Mora se desata en su salida de soltero. La foto y video que lo ponen en el ojo de la tormenta y, ojo, es la misma anfitriona con quien se le vio saliendo del aeropuerto", con estas palabras se anunció la difusión de las imágenes en el programa.

¿Qué dijo Jackson Mora tras el ampay?



Tras la emisión del ampay, Jackson Mora no tardó en responder mediante mensajes dirigidos al mismo programa de espectáculos; sin embargo, se mostró molesto por la manera en que se abordó el tema, pues afirma que no mantiene ninguna relación sentimental con la anfitriona y negó que hayan salido solos.

“A Jennifer la conozco hace 13 años. No solo estuve con ella, estuve con varias amigas más. Y no tengo nada con ella ni con nadie. Ella trabaja en ese bar. No fui con ella. Yo fui un rato a saludar y me fui", explicó a través de WhatsApp.

Asimismo, aseguró que actualmente no tiene compromisos sentimentales, pero que está en su derecho de disfrutar su tiempo libre. "Soy un hombre soltero que salí un rato a disfrutar. Estoy seguro de que salí, compartí y me retiré", señaló.

Jackson Mora se enfrenta a conductores de La noche habla tras difusión de ampay



Antes de finalizar la conversación, Jackson Mora pidió que no lo vuelvan a contactar, ya que, además de mostrarse en desacuerdo con el enfoque que el programa le dio al tema, consideró que los conductores se burlaron de él.

"No le debo explicaciones ni a ti ni a nadie. Ya no me escribas, por favor", fue su mensaje dirigido a la conductora, Tracy Zahory. "Si te contesté varias veces es por cortesía. Pero veo que andas burlándote y hablando mal de mí y cuando siempre fui amable".

Finalmente, ex de Tilsa se dirigió al co-conductor del programa, Ric La Torre, y rechazó los calificativos que se emitieron sobre él.

"Me estás faltando el respeto al decirme mujeriego en tu programa con el 'payaso' ese que tienes como compañero", concluyó.

