Pamela Franco responde a Pamela López y niega haber tomado fotos a sus hijos: "No hay forma"

Pamela Franco rechazó las recientes acusaciones de Pamela López de que fue ella quien tomó fotos a sus hijos en el aeropuerto logrando ponerlos nerviosos, motivo por el cual López arremetió contra la cumbiambera de 36 años en sus redes sociales y en mensajes enviados al programa magazin América Hoy.

En ese sentido, Franco fue consultada por el incidente con López y si es verdad que tomó fotos a los hijos de López con su actual pareja, Christian Cueva.

“Qué increíble, pero no diré nada, en serio. Está de más. No entraré en eso. Estoy tranquila, la verdad, y bueno, sale de mis manos. Cada quien actúe y diga lo que quiere”, se lee en los mensajes escritos por la intérprete de Dile la verdad al mencionado programa.

Al ser consultada sobre si ella “no se metió” con los hijos de Pamela López, la cantante de cumbia señaló: “No hay forma. Por eso digo, estoy tranquila. Son lugares públicos. Es inevitable chocarte, pero cada quien con sus cosas. Por lo menos yo estoy en lo mío. Pero, bueno, cada quien que lo tome y crea lo mejor que quiera creer”.

La exintegrante de Alma Bella señaló que no se involucraría con los hijos de Pamela López y Christian Cueva. “No. En serio, es increíble. Pero ya está de mi lado, no puedo hacer nada”, dijo. Por último, recalcó que siempre conversa con Christian Cueva pero que sus conversaciones quedan entre ellos. “Nosotros conversamos de todo. Pero eso queda entre nosotros. Lo importante es que cada uno está metido en lo suyo”, concluyó.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación con el futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López acusó a Pamela Franco de tomar fotos a sus hijos

Pamela López acusó a Pamela Franco de tomarle fotografías a sus hijos dentro del aeropuerto y de asustarlos a consecuencia de ello.

Por medio de mensajes, compartidos por América Hoy, López confirmó que se encontró con la actual pareja de Christian Cueva en la zona de control del aeropuerto y que pudo reconocerla “por su nariz”.

“Esa desubicada. Sin ningún escrúpulo comenzó por tomarnos fotos en la zona de control de equipaje. Yo cuando la vi, trató de disimular y se volteó, pero como yo estaba atendiendo a mis hijos dudé quien era”, comenzó diciendo la empresaria de 37 años.

“Luego levanté la cabeza porque tenía dudas, pero su nariz la delató y pude reconocer que era ella (Pamela Franco) y con total desfachatez grababa, o tomaba fotos, a mis hijos y a mí. Evidentemente, su intención era mandarle esas fotos al padre de mis hijos”, comentó López.

En ese sentido, la empresaria de 37 años mencionó que sus hijos fueron quienes advirtieron de la presencia de Pamela Franco en el aeropuerto.

“Ellos apenas la vieron (la reconocieron). Saben perfectamente quién es y se pusieron nerviosos y me decían: ‘Mamá esa mujer nos está grabando’ y yo me quedé plantada mirándole fijamente. Ella optó por disimular (…) Grabar a menores es un delito, así sea en un lugar público. Fue horrible. Mi última hija se puso a llorar”, sostuvo López.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela Franco revela que no se mudará con Christian Cueva a Ecuador

Pamela Franco se sinceró sobre la reciente partida de Christian Cueva a Ecuador, para jugar por Emelec. La intérprete de Cervecero señaló que no se mudará al país norteño con el futbolista peruano debido a que seguirá con sus presentaciones en territorio nacional.

“Continuaré con mi carrera artística acá (en Perú), porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado”, manifestó la cumbiambera de 36 años.

Del mismo modo, la cantante recalcó que mantiene la confianza de seguir en su relación con el exvolante de Cienciano. “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará”, señaló Franco al reafirmar su vínculo con el futbolista. “Soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, mencionó.

Además, Pamela Franco reiteró que no le toma importancia a las críticas de cómo se dio su relación con Christian Cueva así como los comentarios de la todavía esposa de este, Pamela López. “Qué digan lo que quieran, no me interesa. La gente siempre va a hablar, muchos con su cuota de maldad”, sostuvo la cantante a Expreso.

Pamela López envió supuesto mensaje a Pamela Franco a quien llamó 'Pinocha de la cumbia'.Fuente: Instagram (@pamlopsol)

