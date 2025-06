Vania Bludau admite abrazo con Mario Irivarren en fiesta: "Ni siquiera me acordaba"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vania Bludau se refirió a la foto donde aparece abrazando a Mario Irivarren durante la fiesta por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último 26 de abril. La instantánea se hizo viral en redes sociales pues demostraría en supuesto acercamiento entre ambos a pesar de que negaran haber compartido un momento juntos.

Ahora, la modelo peruana, quien recientemente se unió a Esto es guerra, respondió sobre si fue ella quien causó la separación entre Onelina Molina y Mario Irivarren al filtrarse la foto donde se les ve abrazados.

“No, realmente, no tengo la culpa de nada. Yo sé que no soy culpable de que ellos (Onelia y Mario) hayan terminado”, comentó Vania Bludau sobre lo sucedido. “Ni quisiera me había acordado que me había colgado de ese (Mario Irivarren)”, sostuvo Bludau en el nuevo adelanto mostrado por el programa Magaly TV: La Firme.

Del mismo modo, Onelia Molina también se refirió a la foto donde su expareja aparece abrazando a Vania Bludau. “Cada acción tiene sus consecuencias y la verdad siempre sale a la luz. Deben ser consecuentes con lo que dicen y con lo que hacen”, señaló Molina.

Mario Irivarren y Vania Bludau mantuvieron una relación entre el 2020 y 2022. | Fuente: Instagram

Filtran foto de Mario Irivarren abrazando a Vania Bludau

El programa La noche habla difundió una fotografía en la que, presuntamente, se ve a Mario Irivarren abrazando a su expareja, Vania Bludau. Esta escena habría tenido lugar antes de que Irivarren hiciera un polémico comentario a Alejandra Baigorria sobre Bludau, que terminó por romper su relación con Onelia Molina.

El espacio televisivo presentó inicialmente una imagen de Vania Bludau bailando con Patricio Parodi, aquí el detalle es que la modelo lleva un vestido verde. Este mismo atuendo aparece en la captura de video donde se observa a Mario Irivarren abrazando a una joven de espaldas.

Aunque el rostro de la mujer no es visible, los conductores del programa no dudaron en asegurar que se trata de Bludau, dada la coincidencia en el atuendo.

Por su parte, el influencer Ric La Torre se pronunció al respecto y aseguró que este revelador acercamiento habría ocurrido antes de la denominada "hora loca" de la fiesta. Durante ese momento, según su versión, Mario Irivarren le habría dicho a Alejandra Baigorria: "Mañana llamo a Vania". Precisamente ese comentario habría provocado el fin de su relación con Onelia.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Vania Bludau sorprendió a todos con su regreso a Esto es guerra

Vania Bludau se unió al reality Esto es guerra sorprendiendo a Onelia Molina y a Mario Irivarren, quienes terminaron su relación semanas atrás luego de que Vania fue mencionada por Mario en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

El último jueves, el programa presentó a Vania Bludau y a Alejandra Baigorria como las nuevas competidoras en el reality. Ambas lucieron llamativos trajes de gala, incluso se animaron a desfilar en el set ante la mirada de los demás participantes.

"Hace nueve años estuve en este estudio. Fue poquito el tiempo, algo fugaz, pero ahora feliz de estar acá”, fueron las primeras palabras de Bludau en su retorno al reality.

Este suceso no pasó desapercibido por Mario Irivarren y Onelina Molina. Las cámaras del reality mostraron a la Onelia claramente sorprendida por la inclusión de Vania al programa. Si bien no dijo nada, se pudo ver a la modelo haciendo gestos de confusión y sorpresa.

Por su parte, Mario fue captado mirando para ambos lados y con una cara de sorpresa al ver a su expareja como nueva participante del reality donde participa.

