"Aferrarte está de más": Tilsa Lozano responde a Jackson Mora tras su intento de reconciliación

Luego de la difusión de un audio en el que Jackson Mora intenta evitar el divorcio con la esperanza de salvar su matrimonio, Tilsa Lozano se tomó unos minutos en el programa La noche habla, para pronunciarse sobre la postura del expeleador de artes marciales mixtas.

Con la voz entrecortada, la exmodelo reconoció que el proceso de separación fue doloroso, y pese a los años compartidos, considera necesario cerrar ese capítulo. "Ningún divorcio es fácil, hemos tenido seis años de relación, es un proceso", mencionó.

En ese sentido, la presentadora calificó como innecesarias las declaraciones públicas de Jackson Mora. "No estoy contenta. No es un momento bonito, solo me queda confiar en que lo que venga adelante será mejor", sostuvo.

Tilsa Lozano: "Aferrarte a eso, me parece de más"

Tilsa también aprovechó el momento para compartir un mensaje sobre los cierres de ciclos en este tipo de situaciones sentimentales, y dejó entrever que insistir en algo que ya no tiene futuro es un esfuerzo en vano.



"Hombres, como dice el dicho, aunque sean feos, van y vienen. Con mucho respeto, con mucho cariño, pero cuando se termina una relación, aferrarte a eso me parece de más", expresó.

Finalmente, Lozano dijo que a partir de ahora, su verdadera fuente de felicidad está en su familia: "Mis hijos y mis padres son mi todo".

Jackson Mora revela cómo intentó salvar su matrimonio con Tilsa Lozano



Jackson Mora había ofrecido declaraciones al mismo programa, en las que reveló que la noche anterior a firmar el divorcio intentó comunicarse con Tilsa Lozano para pedirle una última oportunidad para intentar salvar su matrimonio.

"Un día antes, como a las 12:30 de la noche, le escribí a Tilsa y le dije: 'Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?'", relató.

Según afirmó, aún está enamorado de la exvengadora: "Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada. Sé que Tilsa aún me quiere, aunque no sé si como antes".

Mora desmintió las acusaciones de infidelidad que surgieron luego de que viajara a Colombia por negocios e insistió en que nunca traicionó a Tilsa. "Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso", acotó.

