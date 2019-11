Janet Barboza arremete contra Mónica Cabrejos: "Crees que porque has estudiado tienes las grandes ideas" | Fuente: Captura de YouTube

No paran los enfrentamientos. Mónica Cabrejos y Janet Barboza, conductoras del programa 'Válgame', volvieron a enfrentarse en el espacio de televisión al tener opiniones diferentes sobre la postulación de los personajes de la farándula a las elecciones del 2020.

Cabrejos dijo que las personas "sin preparación adecuada y sin experiencia en gobernabilidad no deberían aspirar a ocupar un lugar en el Congreso". Janet Barboza argumentó en desacuerdo. "¿Por qué los desmereces? ¿porque es gente de la farándula? Tú también eres de la farándula", dijo.

"A ver, a mi me han contratado aquí para dar mi opinión y mi opinión es esa. Si quieres la respetas y si no haces lo que haces siempre", dijo Cabrejos, lo que generó una mala reacción de Janet Barboza: "Cállenla por favor, no la soporto".

"A perdón señora súper educada. Porque has estudiado no sé dónde ahora crees que tienes grandes ideas. Yo soy empresaria, soy una mujer emprendedora que si bien es cierto no he ido a la universidad, pero me he preparado de formas alternativas. ¿Por qué desmereces a la gente que según tú no fue más allá?", dijo Janet.

MARIELLA ZANETTI AL CONGRESO

Mariella Zanetti confirmó su candidatura al Congreso, en las elecciones 2020, por el partido Vamos Perú. La intérprete de "Los Vilchez" comentó que su postulación se debe a que se "cansó de decir y no hacer".

"Me cansé de luchar por 15 años contra un Poder Judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos, me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida. Me cansé de la indiferencia ante los abusos y feminicidios, me cansé de la mediocridad con que tratan la salud mental y seguridad ciudadana", comienza su publicación.

Además, la exregidora del distrito de Surco resaltó que "quiero legislar para y por mi país, pero no quiero hacerlo sola".

"Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante, que nos levantamos temprano para tener una vida mejor, quiero contar con todos los que queremos un país decente y seguro para nuestros hijos, quiero trabajar en conjunto, cada idea, necesidad, proyecto, problemática y soluciones, por qué es trabajo de todos querer y tener un Perú mejor", finalizó.