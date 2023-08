¿Quién es Diego Rodríguez, la nueva pareja de la ex Miss Perú Janick Maceta?

Desde que Janick Maceta confirmó su nueva relación con Diego Rodríguez, muchos de sus seguidores se han preguntado quién es su famosa pareja. Si bien han estado comentando sus publicaciones con mensajes de felicitación, se conoce poco sobre este personaje.

Tras terminar su romance con Andrés Wiese, la ex Miss Perú se ha dado una nueva oportunidad en el amor con este joven modelo, de 30 años.

¿Quién es Diego Rodríguez?

Diego Rodríguez nació en Trujillo, en la región La Libertad; y ha ganado protagonismo tanto en internet como en la televisión nacional. Es hijo de los empresarios Miguel Arturo Rodríguez Bentin y Adriana Doig Mannucci.

Si bien se hizo conocido por ser creador de contenido en las redes sociales, su salto a la TV se dio en 2014, cuando ingresó a Esto es guerra. A partir de ahí, su comunidad creció y, a pesar de que su participación en el reality fue breve, ganó grandes amigos, como Mario Irivarren y Hugo García, con quienes hace deportes de aventura y comparten viajes al extranjero.

Al tener un buen físico, incursionó en la industria del modelaje, por lo que es imagen de Tiendas Él, Calvin Klein y Levis. Diego Rodríguez cuenta con más de 800 mil seguidores en sus redes sociales y ha sido considerado, en 2022, dentro de la lista de los cien rostros más hermosos del Perú.

La polémica vida amorosa de Diego Rodríguez

Antes de conocer y mantener una relación con Janick Maceta, Diego Rodríguez fue portada de diferentes medios de farándula tras haber sido involucrado con algunas figuras del espectáculo nacional.

Lorena Celis

La modelo dio fin a su relación con Diego Rodríguez después de que, en abril de 2022, el modelo fuera captado con Vanessa Cayo, expareja del futbolista Adrián Zela, por las cámaras de Amor y Fuego. “Cuando una persona te decepciona simplemente sigues adelante", dijo ella.

Luciana Fuster

En diciembre de 2021, el programa Amor y fuego compartió unas imágenes donde Diego Rodríguez se lucía con Luciana Fuster en una fiesta en Pachacamac. Durante su permanencia en el local, estaban separados y después, cerca de las 2:30 a.m., se fueron juntos. Esto generó una polémica ya que la joven modelo y Patricio Parodi estaban en coqueteos. Por ello, para desmentir cualquier vínculo, aclararon que solo son amigos.

Diego Rodríguez y Lorena Celis terminaron su relación a inicios de 2022.

Ale Fuller

El acercamiento de Diego Rodríguez con Ale Fuller fue mediático. Ambos fueron captados en agosto de 2022, después de que él terminara su romance con Lorena Celis. La controversia se dio después de que fueran vistos besándose.

Si bien no confirmaron una relación, mencionaron que solo se estaban conociendo. Después, él declaró que fue un error salir con la actriz y le pidió perdón a su expareja.

“Sí, me arrepiento de haber cambiado mi relación estable, yo no sé si estable sea la palabra que usaría yo para describir mi relación con Lorena, increíble sí. Y sí, obvio me arrepiento de que hayamos terminado”, manifestó en ese entonces.

Diego Rodríguez y Ale Fuller fueron captadps besándose, pero nunca confirmaron su romance.

Valery Revello

Después Diego Rodríguez fue involucrado con Valery Revello, expareja del futbolista Sergio Peña. Tras ser captados besándose en una discoteca, confesaron que estaban saliendo y conociéndose. Sin embargo, a inicios de agosto de 2022, se rumoreó su separación.

Ambos se conocieron en una reunión que organizó Mario Irivarren y a los días comenzaron a lucirse en público. Sin embargo, ya no se supo más de ellos cuando él rechazó los besos que ella quería darle y fue grabado por las cámaras de TV.