Jano Baca, actor de 'Papá en apuros': "Hacía malabares en las calles para generar mis propios ingresos"

Todos conocen al cadete Elvis Tangoa, de Papá en apuros; pero ¿quién es Jano Baca? El actor es natural de Chimbote y se ha ganado el corazón de muchos, tras su participación en la novela familiar. Sin embargo, antes de ser un artista conocido, reveló que empezó haciendo malabares en las calles.

Baca recordó que, cuando estudiaba en la universidad, aprendió este arte para generar más ingresos y no estar pidiendo dinero a su familia. Por ello, decidió hacer malabares en semáforos. A pesar de que no sintió vergüenza de esta experiencia, su abuela sí. "Una vez me encontró y ella sí se ‘arrochó’ un poco", dijo.

"No tenía nada que perder y tenía mucho que ganar. Hacer malabares en la calle me sirvió justamente para armarme de actitud y de personalidad, para no tener vergüenza a la hora de hacer malabares en un semáforo o cantar en una obra de teatro musical. Es complicado y requiere de valentía", agregó Jano Baca a Perú 21.

Siendo amarte del arte, Baca tuvo que dejar de estudiar actuación en la PUCP en tiempos de pandemia ya que la situación se puso complicada y "la misión se volvió sobrevivir" por lo que, antes de ingresar a Papá en apuros, trabajó como editor audiovisual. "Empecé de abajito. A veces te tocará tener que hacer cosas que no te gustan y no por romantizar el pasarla mal, sino porque así es este medio y en este país donde las artes escénicas y el arte no son prioritarios".

Jano Baca en Papá en apuros

La experiencia de ser Elvis Tango ha impulsado su carrera en la actuación. Para Jano Baca "todo ha sido sorpresivo". "Yo soy un actor que se ha dedicado toda su vida al teatro independiente y he tenido la suerte de hacer producciones un poco grandes. Ya había hecho televisión antes, pero creo que no había estado nunca en un proyecto que me permitiese experimentar la magnitud de Papá en apuros, que ha apegado y que la gente disfruta. Han recibido bien a mi personaje, ‘Elvis’, y lo agradezco mucho", comentó.

"Elvis es una persona noble, buen compañero, estudioso, leal y también traté de mostrar eso, historias reales, gente que viene a la capital para buscar su lugar, para hacerse una vida, para hacerse un camino".

¿Quiénes conforman el elenco de Papá en apuros?

El elenco de Papá en Apuros lo completan reconocidos actores peruanos:

1. Juan Carlos Rey de Castro (Martín Seminario)

2. Julieta Olaya (Luciana Bloomberg)

3. Ximena Díaz (Natalia Rodríguez)

4. Rodrigo Sánchez Patiño (Jorge Arrarte)

5. Nikko Ponce (Matías “El Toyo” Quiroz)

6. José Miguel Arguelles (Cristóbal Seminario)

7. Bianca Bazo (Marina Seminario)

8. Matilde León (Luna Seminario)

9. Mariano Ramírez (Vasco Seminario)

10. Joaquín Escobar (Jhonatan Quiroz)

11. Bruno Odar (Ramón “Moncho” Olaya)

12. Dennise Dibós (Emilia Santillana)

13. Paulina Bazán (Stephanie Quiroz)

14. Adriana Campos (Bárbara Castro)

15. Ekaterina Konysheva (Kate Chamberline)

16. Mónica Rossi (Vicky Pacheco)

17. Jano Baca (Elvis Tangoa)

