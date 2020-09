Sebastián Yatra señaló que espera visitar "Esto es Guerra" durante su próxima visita a Perú. | Fuente: Instagram / Sebastián Yatra

Que Sebastián Yatra sea una actual celebridad en el mundo de la música no se debe a la casualidad ni a los favores del azar. Su fama en Hispanoamérica responde a una búsqueda incesante por convertirse en un artista desde que era pequeño y pedía en sus oraciones ser reconocido por su talento.

“Visualicé todo esto [la fama] desde chiquito, todas las noches le pedía a Dios, hablaba con él y me levantaba motivado”, dijo en una reciente entrevista con El Comercio. “Poco a poco le fui encontrando el gusto a esto. Uno dice: ‘Qué nota es ser famoso, el estilo de vida’; pero luego dices: ‘Qué nota es tener la oportunidad de que la gente te escuche’”, agregó.

Pero a lo largo de su vida, el cantante colombiano también tuvo tiempo para otras pasiones. A los once años, por ejemplo, fue capitán de la selección de fútbol de su escuela y vio en esta responsabilidad un posible futuro como futbolista profesional. Una vocación que se se vio zanjada por su estilo de juego.

“Antes de comenzar a cantar pensé que podía ser futbolista, pero poco a poco me fui dando cuenta que no iba a ser capaz, que la música es lo mío”, indicó Yatra. “He tenido diferentes momentos donde me he ido encontrando y descubriendo, porque uno va como agregándole capas a las cosas, he ido mejorando en la guitarra y en mis presentaciones, he seguido evolucionando. Ya tengo una noción más clara de lo que estoy haciendo, ya no improviso tanto”, añadió.

EL LENGUAJE DE LA MÚSICA JUVENIL

Aunque Sebastián Yatra empezó su etapa de compositor en el 2006, no fue sino hasta el 2014 que lanzó su primer sencillo titulado “El psicólogo”, una balada pop a la que se irían sumando más propuestas hasta redondear sus dos álbumes “Mantra” y “Fantasía”, en el 2018 y 2019, respectivamente.

“Hay canciones que, aunque pasen los años siguen conectando con la gente porque están bien escritas y son honestas”, expresó el artista de 25 años. “Hoy en día las baladas toca traerlas a un lenguaje que la gente joven te entienda, pero sin perder esas emociones. Hoy en día los arreglos cambian un poco, las melodías cambian”, agregó.

Yatra, que recién lanzó su tema “A dónde van” con la colaboración del cantante puertorriqueño Álvaro Díaz, detalló que su misión artística, más que ganar premios, corresponde con cambiar vidas. “Si me pones a elegir entre ser buena persona y ser buen cantante, dejo de cantar aunque ame la música”, aseveró.

En ese sentido, quien fuera la expareja de Tini Stoessel apuntó que viene preparándose constantemente para seguir creciendo y estar a la altura de artistas como sus colegas Morat, a quienes no dudó en expresar palabras de elogio. Por último, se pronunció sobre el intercambio de reacciones que tuvo hace poco con la modelo peruana Luciana Fuster en redes sociales.

“Me gustó que [Luciana] comparta mis canciones, se ve que está en ese programa [’Esto es guerra’], que espero visitar cuando vuelva al Perú”, puntualizó el cantante.