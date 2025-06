“Se vende como un hombre serio": promotora expone conversaciones íntimas atribuidas a Javier Yaipén

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Yaipén, integrante y fundador de la agrupación de cumbia Hermanos Yaipén se visto envuelto en una nueva polémica. Esta vez, una promotora de eventos identificada como Paola Martínez, de 38 años, reveló en el programa Magaly TV, La Firme una serie de conversaciones subidas de tono y audios atribuidos al músico, pese a que este aún conviviría con la madre de sus hijos.

Según el testimonio de la joven, el primer contacto se habría producido el 21 de abril, cuando Javier le escribió a través de Instagram. Afirmó que fue el propio artista quien la buscó en redes sociales y comenzó a enviar mensajes con contenido inoportuno.

En el programa se presentaron varios de estos mensajes y grabaciones; entre ellos, se escucha al músico decir frases como: "Hola, bebita, ¿cómo estás?" y otras expresiones de índole íntima.

Javier Yaién habría solicitado encuentros en un hotel de Trujillo

Paloma Martínez aseguró que desde un inicio preguntó a Javier Yaipén si se encontraba en una relación, sin embargo, él le habría respondido que ya no mantenía un vínculo con la madre de sus hijos. "Me dijo que tenía una esposa, pero que ya no estaban juntos. Incluso ofreció enseñarme su DNI como prueba", relató.

No obstante, un informe del equipo de Magaly Medina mostró imágenes de ese mismo día de la conversación, en las que se ve a Javier Yaipén acompañado de su esposa e hijos en la graduación de uno de ellos, lo que puso en duda la versión del cantante.

La joven también reveló que el artista le propuso encuentros en un hotel ubicado en Trujillo, cada vez que la orquesta tenía presentaciones en la ciudad. "Me pidió que lo consintiera, y le seguí la corriente porque mi intención era desenmascararlo", explicó.

Javier Yaipén y su historial de polémicas

En uno de los audios presentados por Martínez, al músico se le escucha preguntar: "¿Has estado con un viejo?". Según la promotora, las llamadas eran frecuentes y siempre con un tono inapropiado. "Me decía que me extrañaba, que quería verme. Llegó un punto en que me daba vergüenza, pero seguí porque quería que la gente conozca su verdadero comportamiento", insistió.

Tras la emisión del informe, Magaly Medina criticó el comportamiento de Javier, incluso recordó que no es la primera vez que el artista se ve envuelto en una polémica de este tipo.



"Ya lo hemos interrogado antes, y siempre dice que todo está bien con su esposa. Pero ya es la segunda vez que lo ampayamos en situaciones similares", comentó la conductora. Como se sabe, el escándalo anterior lo involucró con una figura mediática conocida en la farándula como Paloma de la Guaracha, quien aseguró haber tenido encuentros y videollamadas íntimas con él.

"Él se vende como un hombre serio, pero en privado es otra persona. Yo no tengo nada que ocultar", sentenció Paola Martínez.

Hasta el momento, Javier Yaipén no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

