Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, regresó al Perú tras ser acusado de estafa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras permanecer más de un año en la clandestinidad, Gonzalo Méndez, expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa, regresó al Perú en abril procedente de Honduras. Él se encontraba fuera del país desde 2024, luego de ser acusado de estafar a varias personas con sumas millonarias, entre ellas figuras del espectáculo.

La información fue revelada en un reciente informe del programa Magaly TV La Firme, que detalló que Méndez reingresó al país con un salvoconducto. A pesar de su retorno, hasta el momento se desconoce su paradero exacto.

¿Qué denuncias tiene la expareja de Gabriela Serpa?

El caso de Gonzalo Méndez hizo noticia el año pasado, cuando diferentes testimonios fueron presentados en televisión. En mayo de 2024, el programa de Magaly Medina difundió algunas declaraciones de personas que afirmaron haber sido estafadas por Méndez, incluyendo a su expareja Gabriela Serpa.

Uno de los testimonios fue el del exchico reality Israel Dreyfus, quien afirmó haberle entregado dinero a Méndez para supuestas inversiones en licitaciones estatales. "En su momento confiamos ciegamente. Caímos en la trampa. Creímos que era una oportunidad legítima, pero jamás recuperé lo que me prometió. Actualmente me debe 130 mil soles", relató.

Gabriela Serpa también manifestó haber sido víctima del fraude, afirmando que le entregó a Méndez 300 mil soles, monto que hasta la fecha no ha sido devuelto.

Orden de detención preliminar

Durante su estadía en el extranjero, Gonzalo Méndez compartía videos en redes sociales donde afirmaba ser una víctima de estafa. En una de las imágenes, grabada en la frontera entre Guatemala y México en agosto de 2024, se le puede ver con una apariencia descuidada.

En ese entonces, dejó un mensaje dirigido a su expareja, en el que se responsabilizaba por sus acciones.



"Sí, la responsabilidad es mía, porque obviamente el dinero me lo dieron a mí y yo me voy hacer responsable de eso, me cueste lo que me cueste, me voy hacer responsable de eso, pero que la gente sepa la verdad, que sepa la verdad tal y como es", dijo.



Según el informe del programa de espectáculos, al menos diez personas habrían denunciado a Gonzalo Méndez por estafa.

También se mencionó que, pese a que existe una orden de detención preliminar en su contra, su nombre no figura en el registro oficial de requisitorias.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis