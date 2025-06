Michael Finseth, actor de 'Mil oficios' y 'Así es la vida', vuelve a la televisión: "Estoy muy contento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michael Finseth regresa a la televisión peruana. El recordado actor de Mil oficios y Así es la vida será el conductor de un programa propio dedicado al rubro inmobiliario el cual, según comentó, estará en “costa, sierra y selva”.

En efecto, el también empresario estuvo en Panamericana y recordó su debut en la televisión nacional con su papel de Memo en la exitosa serie Mil oficios donde compartió escenario con destacadas figuras televisivas, como Adolfo Chuiman, Lucho Cáceres, Mónica Torres, Magdyel Ugaz, Teddy Guzmán, César Ritter, entre otros.

“Es un honor estar en el canal que me vio nacer. En el 2001 comenzamos a grabar Mil oficios. A los 15 años, yo soñaba que bajaba las escaleras para firmar autógrafos. A los 21 años logré ese gran sueño que fue estar en una de las series más importantes de la televisión peruana”, declaró Finseth al programa Todo se filtra.

Germán Loero y Michael Finseth protagonizaron la serie Así es la vida como Jerry y Marcelo. | Fuente: Facebook

¿De qué trata el nuevo programa de Michael Finseth?

Michael Finseth explicó que su nuevo programa se llama Vida & Hogar y comenzará este sábado 14 de junio a las 9 de la mañana ofreciendo al público “un corte inmobiliario”.

“Vamos a mostrarles al público diferentes opciones inmobiliarias. Vamos a enseñar tips constructivos, de decoración y para que puedan hacer algunos arreglos en la casa. Lo más importante, vamos a recorrer costa, sierra y selva para llevarlos a todos la mejor oferta inmobiliaria del país”, sostuvo.

En ese sentido, el también exparticipante de Combate recordó que en los últimos años su vida “dio un giro” al dedicarse al rubro de la construcción y dejar de lado, por mucho tiempo, la televisión. “Me dediqué a otros rubros allá en Piura. Voy a estar viajando porque yo vivo en Piura. Estaré viniendo a Lima para grabar”, señaló.

Michael Finseth debutó en la televisión con su papel de Memo en la serie Mil oficios. | Fuente: Facebook (Michael Finseth)

¿Michael Finseth volverá a estar en una serie?

Michael Finseth no solo es conocido por su papel en Mil oficios. El actor se volvió muy popular con su personaje de Jerónimo Casalino, el popular ‘Jerry’, haciendo un exitoso dúo con Germán Loero, quien interpretaba a su amigo ‘Marcelo’.

“Estoy muy contento. A uno no se le quita el 'bichito' de la televisión, de poder estar con todos ustedes atrás de esta pantalla para poder brindarles las diferentes opciones”, expresó el artista de 45 años.

Ante la consulta de si volverá pronto a grabar escenas para una serie de televisión, Michael Finseth respondió: “Puede ser que sí o que no. Lo que sucede en las series es que no tienes opción de hacer otras cosas y estás esclavizado en el set ocho horas o diez horas. Yo aprendí, en mi vida, a tener la tranquilidad y la libertad de poder tener otras opciones”.

A pesar de no asegurar todavía estar en una serie, el actor no descartó la posibilidad de volver con otro personaje en el futuro. “No digo que no, pero se tendría que conversar. Claro que lo veo como una opción muy interesante. Es interesante hacer teleseries”, acotó.

