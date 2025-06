"No me suma": Mayra Goñi rompe su silencio sobre la polémica con Pablo Heredia, Alessandra Fuller y Flavia Laos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica en la farándula continúa tras las revelaciones que Pablo Heredia hizo en El valor de la verdad. En su paso por el programa de Beto Ortiz, el actor argentino dijo haber tenido vínculos sentimentales con Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi, todas ellas compañeras de elenco en la telenovela Ven, baila, quinceañera.

Las declaraciones de Heredia provocaron diferentes reacciones entre las involucradas. Flavia Laos reconoció que tuvo un romance con el intérprete, a pesar de que él también había estado involucrado sentimentalmente con su amiga Ale Fuller. En una entrevista para el programa Amor y Fuego, Laos reveló, además, que fue Pablo quien primero inició una relación con Mayra Goñi.

"La verdad es que Pablo llegó a Lima, ilusionó a mi amiga y salió con ella. Todos los de la novela lo sabíamos y toda la producción lo sabía. No fue solo un beso", aseguró la influencer.

Sin embargo, las declaraciones de Flavia Laos incomodaron a Alessandra Fuller, quien las consideró fuera de lugar, incluso dejó entrever que Flavia habría traicionado a Goñi.



¿Qué dijo Mayra Goñi sobre las revelaciones de Pablo Heredia?

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Mayra Goñi afirmó que ese episodio del pasado ya no tiene relevancia en su vida, y que, por el contrario, referirse a las declaraciones de Pablo Heredia solo la perjudicaría.

"Ya para qué revivir un asunto tan estúpido y del pasado. No suma, a mí no me suma, para nada. Perjudica hablar de cosas que son innecesarias ahora en mi vida", expresó.

En otro momento, un reportero del programa Amor y Fuego intentó obtener más respuestas de Mayra, quien se encontraba preparándose para su participación en el show Reinas de Corazones 90s. Sin embargo, la actriz se negó a declarar al respecto.

"Tengo un contrato con Latina y me han prohibido hablar de asuntos personales. Yo saldré a aclarar en el momento que yo crea más conveniente, adecuado y si es necesario también, porque no creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo. No puedo declarar más. En su momento, yo saldré a hablar", precisó.



Ante preguntas sobre si Alessandra Fuller interfirió en su relación con Pablo Heredia o qué opinaba de Flavia Laos, Mayra evitó pronunciarse: "No puedo decir nada de eso".

Alessandra Fuller rompe su silencio tras declaraciones de Flavia Laos

Alessandra Fuller decidió romper su silencio tras las declaraciones de Flavia Laos, quien no solo habló de su propia relación con Pablo Heredia, sino que además aseguró que Mayra Goñi también tuvo un romance con el actor argentino.

Pero Alessandra lo tiene claro: no piensa quedarse callada. "Siguen saliendo mentiras", dijo en entrevista con el programa América Hoy. Algo cansada, la actriz confesó que la situación le está afectando. "La verdad es que no han sido buenos días… Es horrible todo esto". Además, lanzó una advertencia: "Si yo mostrara los chats que tengo…".

Fuller no solo negó rotundamente la versión de Flavia Laos, sino que cuestionó que la cantante haya autorizado al influencer Ric La Torre a difundir información falsa sobre ella. Según este, Flavia habría dicho que Alessandra se interpuso en un romance entre Mayra Goñi y Pablo Heredia, algo que la actriz calificó como "una mentira demasiado descarada".

"Me parece mal que se mienta al momento de declarar", expresó. "Es increíblemente injusto y desproporcionado para lo mucho que los cuidé", sentenció.

