Jazmín Pinedo cumplió dos semanas en la conducción de “En boca de todos” y llegó para reemplazar momentáneamente a Maju Mantilla y Tula Rodríguez quienes dieron positivo a COVID-19.

Después de especularse que podría quedarse en el programa de espectáculos, la modelo descartó que esa sea su intención ya que tiene otros proyectos que llevará a cabo:

“Tengo ciertos planes que no voy a modificar, que no debería, pero siempre lo hago porque termina dándose algún otro proyecto y lo dejo de lado”, dijo Jazmín Pinedo entre risas para las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, no le cierra las puertas a volver a conducir algún otro programa, pero dejó en claro que no ocupará el lugar de Maju Mantilla y Tula Rodríguez en “En boca de todos”:

“En el proyecto que tengo estoy bastante enfocada, sería bien difícil (quedarme), pero no imposible”, dijo la modelo. Por otro lado, se mostró feliz por la acogida que ha tenido el espacio de espectáculos ya que es la primera vez que está en el horario de la tarde:

“Es un horario en el que nunca he estado, siempre estuve en la mañana o en la noche. Cuando recibí la llamada, me costó, pero ya he trabajo aquí en América y me da confianza, lo tomé con muchas ganas”, contó Jazmín Pinedo.

TULA RODRÍGUEZ ESPERA VOLVER A "EN BOCA DE TODOS"

Luego de dar positivo a la COVID-19, Tula Rodríguez tuvo que poner pausa a su trabajo en "En boca de todos" para guardar cuarentena y recuperarse de la enfermedad que también afectó a su compañera Maju Mantilla.

Sin embargo, a dos semanas de alejarse de la conducción, la presentadora de televisión no dudó en expresar que cuenta los días para volver al frente de las cámaras del programa. Así lo afirmó en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Sin duda, la gracia de Dios es maravillosa cuando confiamos en él. Aquí, con mi fe encendida, contando los días para reencontrarnos, más fortalecida y recuperada al 1000%", escribió Tula Rodríguez en la leyenda de una fotografía donde aparece sonriente.

La también actriz aprovechó en agradecer a quienes le enviaron mensajes, así como a "Dios por esta oportunidad de vida". "Bendiciones. Sigamos cuidándonos", aconsejó Rodríguez al final de su mensaje.

