Jazmín Pinedo tras su separación: "Todos los errores que pude haber cometido sirvieron como aprendizaje"

Jazmín Pinedo respondió preguntas de sus seguidores. | Fuente: Instagram

Tras el fin de la relación entre la presentadora de televisión Jazmín Pinedo Gino Assereto, la exchica reality fue consultada por sus seguidores en redes sociales si si es feliz y si está enamoraday fue contundente al responder que es feliz por tiene muchos motivos para serlo.

“Ser feliz no implica no tener problemas, es una decisión y por supuesto que soy feliz porque tengo muchísimos motivos. Tengo a personas que me quieren, que me cuidan, que me aman, que yo quiero con todo mi corazón y además están sanas, vivas y para disfrutarlas”, recalcó Jazmín Pinedo.

Luego, la conductora de Latina fue clara al responder si está enamorada, luego de su separación con Gino Assereto, y aseguró que su vida es más que una relación amorosa.

“Tengo un montón de estas preguntas... Que si estoy soltera, que si estoy enamorada y chicos, mi vida es mucho más que mi situación sentimental, mucho más. Así que... no lo intenten. No voy a contestar ninguna de esas preguntas, pasemos a otras”, aseveró Jazmín Pinedo.

¿Jazmín Pinedo está enamorada? | Fuente: Instagram

Además, los seguidores le consultaron si se arrepiente de alguna de sus experiencias, pero la exchica reality aclaró que gracias a sus malas y buenas vivencias ha aprendido mucho.

“No me arrepiento de nada. Siento que todos los errores que pude haber cometido sirvieron como aprendizaje y enseñanza para luego tener los aciertos que he tenido y seguramente así será de aquí en adelante. Todo eso me llevó hacia donde estoy, todo lo contrario estoy muy agradecida”, agregó la modelo.

La ruptura de Jazmín Pinedo y Gino Assereto

A través de un comunicado, Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron oficialmente su separación el pasado 3 de enero. Ambos confirmaron no estar juntos desde hace "algunos meses".

Tras ello, Jazmín Pinedo decidió viajar a Uruguay para pasar unos días con su familia, mientras que Gino Assereto se quedó en Lima. Pese a la ruptura amorosa, la pareja ha demostrado que mantienen una buena relación como padres de la pequeña Khaleesi.