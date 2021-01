Jessica Newton aseguró que su amistad con Magaly Medina no ha estado exenta de críticas. | Fuente: Composición (Instagram)

Entre Jessica Newton y Magaly Medina existe una amistad que ambas dan a conocer cada vez que pueden. Por esa razón, este 21 de enero, la organizadora del Miss Perú decidió celebrar aquel vínculo amical a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Newton compartió una fotografía del recuerdo en la que aparece junto a Medina, y ambas con sus respectivas parejas, con una leyenda que describe cómo son los lazos que las unen como amigas.

“Los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para saber cuántos son... y en las malas para saber cuántos quedan. Pero son muy escasos los valientes, que levantan la voz para apoyarte cuando creen que tienes razón o para corregirte si piensan que te equivocas”, escribió.

La publicación no demoró en recibir cientos de comentarios, entre los cuales un seguidor preguntó si Newton no ventilaba su amistad con Medina por temor a que le “saque algún ampay en su programa”. La respuesta de la directora del certamen de belleza fue contundente.

“Falso, Magaly Medina me ha criticado muchas veces por cosas en las que no ha estado de acuerdo y si tienes dudas revísalo, los amigos no se tienen por interés sino por afinidad en eso reside el vivir feliz”, puntualizó.

Y ante un nuevo comentario, precisó: “Los mejores amigos son aquellos que siempre te dicen lo que piensan y no lo que tú quieres escuchar”.

NEWTON RECIBE CRÍTICAS POR RETIRAR A UNA CANDIDATA

El pasado 17 de enero, Jessica Newton retiró a la candidata Shenaaz September de Miss Perú La Pre 2021 por tomarse fotos en lencería. Tras lo cual, recibió críticas al respecto, en las redes sociales, ya que aludió a la falta de amor propio por compartir las imágenes en dichas prendas.

"Tienen que aprender a quererse y respetarse. Ser ellas las primeras que defiendan su imagen y su cuerpo", manifestó la empresaria, en un video, cuando dio a conocer la descalificación de la joven.

Ante ello, Shenaaz September cuestionó tajante que, por ser una mujer que suba fotos en lencería, "no significa que no se ame, valore o respete". "No tengan miedo a mostrarse tal y como son, expresarse como quieran y ser siempre ustedes mismas", alentó a sus seguidores en Instagram.

En su explicación, Jessica Newton indicó que la imagen (por su aparición en lencería) que brindó la joven "no es la que creemos debe tener una plataforma para formar adolescentes".

Por otro lado, señaló que la exaspirante al Miss Perú La Pre 2021 faltó a las normas establecidas. "La idea de ayudarlas a crecer no es lo mismo que no cumplir mis propias reglas".