"Magaly TV: La Firme" regresa a la televisión este lunes 11 de enero. | Fuente: Difusión/ATV

Magaly Medina, la ‘Urraca’ de la televisión peruana, reanuda su programa este 11 de enero. Ella conversó con RPP Noticias sobre los puntos más importantes de “Magaly TV: La firme” y su personalidad en Internet, específicamente en YouTube e Instagram, ya que de otras plataformas como Twitter se mantiene alejada últimamente.

“El público de redes es increíblemente inconforme con todo. Por eso he dejado un poco el Twitter, porque hay tanto odio y venganza”, dice la conductora al recordar el momento posterior a la vacancia de Martín Vizcarra tras varios meses de que su programa expusiera un reportaje sobre los pagos de asesorías del Ministerio de Cultura a Richard Swing.

“(Swing) era un personajillo de esos extravagantes. Explotó, sí es cierto. En algún momento, la gente estuvo súper de acuerdo, pero cuando hubo lo de Vizcarra, en redes sociales veía que decían que Magaly era la culpable. ¿Está bien tratar de ocultar la corrupción y no darla a conocer?”, agrega.

El caso de Richard Cisneros desató una crisis política en el Perú por su supuesta cercanía con el exmandatario Martín Vizcarra, quien inicialmente negó conocerlo. A la fecha, el compositor afronta –en libertad restringida– una investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en los contratos que suscribió con el Ministerio de Cultura.

COBERTURA ELECTORAL

A puertas de las elecciones presidenciales 2021, sus planes de cobertura continuarán como en años anteriores: explorar la faceta personal de los últimos tres candidatos. Por otro lado, Magaly Medina niega que su programa vaya a incluir a personajes de la farándula en su programación de coyuntura.

“Las figuritas de la farándula que se presentan no me interesan, porque siento que no tienen ninguna preparación para estar en el Congreso”, opina. “Ojalá la gente esta vez piense que esas personas de la farándula como Vanessa Terkes no hacen absolutamente nada. Tienen al Congreso como su único método de ganarse la vida”.

SU CANAL DE YOUTUBE

No solo “Magaly TV: La firme” le permite tener un contacto con su público, sino que la famosa ‘Urraca’ también es una personalidad en las redes sociales y YouTube. Con más de 150 mil suscriptores en su canal oficial, ha ganado las vistas de personas más jóvenes que están en dichas plataformas.

“Es un público joven, muchos no me conocen. A muchos no les gusto, otros me están descubriendo. Es gente joven [menor de 40] porque en la televisión particularmente tengo un público mayor a esa edad”, cuenta Magaly Medina. Ella trabaja con profesionales para publicar contenido: “Estoy asesorándome con gente que sabe más de cómo se manejan las redes sociales. Al principio, lo hacía más intuitivo”.

Según asegura Medina, en el 2021 se vienen nuevos secretos de su vida personal para compartir a través de videos producidos para YouTube: “Voy a hacer lo que me pide la gente como qué hago para verme tan bien. A mostrar lo que nunca oculto, los tratamientos que me hacen, etc”.

LOS MEJORES MOMENTOS DEL 2020

RPP Noticias consultó a la presentadora de espectáculos cuáles serían los tres mejores momentos de “Magaly TV: La firme” en el 2020. “El caso Richard Swing me hace sentir orgullosa del equipo que tengo por las repercusiones que eso tuvo y las formas en que lo manejamos”, inicia con el primero que tiene en su ránking.

“El otro momento del 2020 con el que me quedo fue en el que hice equipo con Juliana Oxenford y cambiamos nuestra programación. Ella cubriendo todo lo que era la pandemia y yo le seguía con un programa estrictamente noticioso. Creo que el trabajo que hicimos fue impecable, nos portamos a la altura de las circunstancias”, describe.

Para el tercer lugar, la periodista Magaly Medina cree que es lo que normalmente viene haciendo sobre farándula y le preguntamos si podría incluir la tan esperada entrevista a la salsera Yahaira Plasencia. Como se recuerda, su vínculo amoroso con el futbolista Jefferson Farfán fue negado en su invitación al programa.

“Fue de los que más sonó, pero no de los que me hubiera dado muchas satisfacciones personales. Me encontré con una protagonista que no quería hablar y todo lo negaba, eso es frustrante para un entrevistador (…) Que ella negara todo lo que era evidente y nosotros sabíamos”.

“Magaly TV: La Firme” regresa el lunes 11 de enero a las pantallas de ATV.