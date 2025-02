Herica Gamarra, la 'JLo del Folklore', denuncia el robo de equipos valorizados en S/ 23 000

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La delincuencia continúa afectando a los artistas peruanos. Esta vez, la cantante Herica Gamarra, conocida como la 'JLo del Folklore', fue víctima de un robo que la dejó sin su equipo de sonido, valorizado en 23 mil soles.

Según declaró la artista a RPP, los delincuentes se hicieron pasar por empresarios que le solicitaron el alquiler de su equipo para un evento corporativo de una supuesta empresa de productos medicinales.

Rodisender Gamarra, hermano de la cantante, fue el encargado de trasladar dichos equipos hasta la cuadra 38 de la avenida Las Palmeras, en el distrito limeño de Los Olivos. Luego de instalar el equipo en el local del supuesto evento, una persona les sugirió salir a almorzar mientras esperaban el inicio del espectáculo. Al regresar, descubrió que los equipos habían sido sustraídos.

'JLo del Folklore' denuncia robo de sus equipos valorizados en S/23.000. | Fuente: RPP

Detalles del robo y pedido de justicia de la ‘JLo del Folklore’

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que los delincuentes cargaban consolas y parlantes en una camioneta plateada con placa BZW-162. La encargada del local alertó a Rodisender Gamarra sobre el hecho, pero cuando este regresó al local, ya no quedaba rastro del equipo de sonido.

La 'JLo del Folklore' ha solicitado a la Policía Nacional y a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que aceleren las investigaciones, ya que ella misma dice haber realizado un seguimiento del caso sin obtener respuesta de las autoridades.

"No solo es mi caso, esto está afectando a todo el país. Ya he dado todas las pruebas necesarias, ¿qué más tengo que hacer? He tenido que hacer el trabajo de la Policía para que estas personas sean detenidas", declaró la cantante.

Consecuencias del robo

El robo ha dejado a la artista sin la posibilidad de realizar sus presentaciones programadas para el fin de semana, lo que representa una pérdida económica significativa. El dinero recaudado en estos eventos, según indicó, estaba destinado a su tratamiento de salud.