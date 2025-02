"Asumo las consecuencias": Karla Tarazona se sincera sobre su reconciliación con Christian Domínguez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona habló abiertamente sobre su reconciliación con Christian Domínguez. La presentadora de televisión señaló que está dispuesta a “asumir las consecuencias” de su decisión de volver con el cumbiambero, de quien se separó el 2016, tras revelar que este le fue infiel con su entonces compañera de baile Isabel Acevedo.

Ahora, la conductora peruana afirmó haberse dado “una segunda oportunidad” con Christian Domínguez con quien tiene un hijo.

“Estoy asumiendo la responsabilidad de mis decisiones. Si yo, en este momento, he tomado la decisión de darme una segunda oportunidad (con Christian Domínguez) pues asumo las consecuencias de lo que vaya a venir”, manifestó Tarazona en el programa Préndete, el cual conduce.

Del mismo modo, precisó que muy aparte de ser pareja de Christian Domínguez, ambos son compañeros de trabajo, pues el cantante de 41 años y la modelo conducen juntos el programa ‘Préndete’ en Panamericana.

“Muy aparte de ser pareja, somos compañeros de trabajo. Eso ayuda bastante. Tenemos una buena relación y química como compañeros. Los años han pasado y ya es hora de que las personas vayamos madurando y aprendiendo de los errores y malas decisiones”, agregó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez conducen juntos el programa 'Préndete'. | Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

Karla Tarazona tras reconciliarse con Christian Domínguez: “Estoy aprendiendo a perdonar”

Karla Tarazona afirmó “estar tranquila y feliz” de su decisión de volver con Christian Domínguez. “Entiendo la preocupación de muchos, pero como lo dije es una decisión que los dos tomamos y que al final cada uno se hará responsable de sus propias decisiones”, sostuvo.

En otro momento, señaló que no da importancia a los comentarios “de terceras personas” y que las cosas “son muy diferentes” a lo que se pueda ver en televisión. “A mí me da risa porque nos señalan como si fuéramos los únicos en esta vida (que retoman su relación), pero en realidad hay parejas que han vivido separadas 20 o 30 años y que se juntaron para terminar su vida juntos y les va muy bien”, mencionó.

En ese sentido, Karla Tarazona recalcó que el video subido a sus redes sociales es una manera de “oficializar” su relación, pero que la gente que estaba a su alrededor “ya conocía un poco más de su historia”. Finalmente, la conductora de 41 años contó que llevó terapia psicológica que la ayudó a “perdonar”.

“Siempre he llevado mis terapias con la psicóloga, eso me ayudó a manejar un punto de mi vida. Estoy aprendiendo a perdonar, a sanar y hablar las cosas ya sin dolor. Costó mucho trabajo, pero al final se va logrando. Creo que, con mucha fuerza, voluntad y decisión, las cosas van a ir saliendo bien. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas”, concluyó.

Christian Domínguez y Karla Tarazona ya se mustran juntos en redes sociales. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su reconciliación

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su reconciliación. El cantante de cumbia compartió un video el último miércoles donde aparece al lado de la conductora con románticos momentos vividos juntos en los últimos meses.

Al sonido del tema Mi Refe, de Beéle y Ovy on the Drums, Domínguez mostró videos y fotos al lado de Tarazona cantando en un concierto y otra imagen en la playa donde el cumbiambero aparece sentado en la orilla abrazando por detrás a la madre de uno de sus hijos.

Por otro lado, en los videos se ven escenas de Karla Tarazona y Christian Domínguez bailando en el set del programa ‘Préndete’, donde este último es co-conductor junto con Tarazona y Rocío Miranda.

Abrazados y con gestos muy cariñosos, los dos aparecen sonriendo mientras disfrutan de sus paseos, viajes y su rutina en el gimnasio. Además, Domínguez colocó un collage con dos fotos donde carga a Karla Tarazona en la playa. Una del 2014, año de su matrimonio y otra del 2025, confirmando así la fecha de su reconciliación.

Finalmente, el video muestra un momento íntimo de ambos besándose en un departamento, lugar donde estarían conviviendo. ¿Seguirán juntos toda la vida? Veremos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis