Johana Cubillas tomará acciones legales contra Macarena Vélez por mencionarla en 'El valor de la verdad'

La hija de Teófilo Cubillas desmintió las declaraciones de Macarena Vélez sobre un supuesto incidente en la vía pública. "Me veo en la obligación de tomar acciones legales", advirtió.

El episodio de Macarena Vélez en El valor de la verdad aún no se ha emitido, pero ya ha generado controversia. En un adelanto del programa, la ex chica reality recordó un presunto enfrentamiento con Johana Cubillas en plena vía pública, lo que provocó una inmediata reacción de la hija del exfutbolista.

"Una vez más me veo involucrada en el show de mi ex y su actual pareja", expresó Johana a través de sus redes sociales, dejando claro que esta vez no dejará el tema pasar.

En el avance del programa, Beto Ortiz le pregunta a Vélez: "¿Te metiste en la relación de Johana 'La Nena' Cubillas?". A lo que ella responde: "Me empezó a insultar en la calle y a gritar. Me empezó a encarar y quería hasta golpearme". La respuesta completa se podrá escuchar en el episodio programado para el domingo 23 de marzo.

Johana Cubillas responde a Macarena Vélez

Tras la difusión del adelanto, Johana 'La Nena' Cubillas usó sus redes sociales para rechazar las declaraciones de Macarena Vélez y asegurar que nunca ha tenido una confrontación con ella.

"Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan. Yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto", escribió en un extenso comunicado.

Cubillas también lamentó que este tipo de exposiciones puedan afectar a su familia y anunció medidas legales: "Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y lo pueden ver mis hijos. De cualquier manera, mi imagen ya se vio perjudicada, así que me veo en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes".

"No me tiene un ápice de respeto"

En su pronunciamiento, ‘La Nena’ Cubillas también dirigió un mensaje a su expareja, Juan Ichazo, padre de sus hijos, acusándolo de faltarle el respeto públicamente y de no cumplir con sus responsabilidades paternas.

"A Juan no le basta con no cumplir sus responsabilidades como padre, sino que no para de faltarme el respeto públicamente de forma continua, y eso es algo que no voy a permitir", señaló.

Continuó diciendo: "Yo sé que las imágenes que han salido probablemente están editadas y el domingo se va a saber que no tengo nada que ver con lo que quieren hacer creer. ¡Pero ya me mencionaron de nuevo! Ya salió mi foto, ya se habló de mí en la cara del papá de mis hijos, que no me tiene un ápice de respeto".

Finalmente, hizo hincapié en el impacto que esta situación tiene en su vida personal: "Él es el papá de mis hijos y vive haciendo shows que perjudican mi imagen. Me generan malestar, me desgastan, y yo soy la que está 24/7 con mis hijos. Me merezco un mínimo de respeto y que no me sigan afectando, porque tengo que estar bien y fuerte para ellos".

Macarena Vélez en El valor de la verdad

Macarena Vélez será la invitada del próximo episodio de El valor de la verdad y, según un nuevo adelanto del programa, compartirá detalles sobre experiencias que marcaron su vida. La modelo y exparticipante de Esto es guerra abordará sus inseguridades con el peso, los problemas de salud mental que enfrentó y el abuso que sufrió a los 14 años.

En el avance, Vélez habla sobre la presión que sintió respecto a su cuerpo. “Intenté con un montón de dietas, pero no me funcionaban”, confiesa entre lágrimas. Su madre, Milagros Montoya, quien la acompaña en el programa, también se pronuncia sobre el tema: “Pensaba que decirle que puede dejar de comer no era llamarla gorda”.

Otro de los momentos más impactantes llega cuando Vélez relata el abuso que sufrió en su adolescencia. "El papá de ellas me dijo que tenía una crema. Me acosté y me dijo: 'Levántate el polo para que te la pueda echar'. No pude moverme, no hice nada", cuenta. La situación la afectó profundamente y en su testimonio menciona que llegó a tener pensamientos suicidas: "Veía el balcón y solo quería correr y lanzarme".

