Macarena Vélez en 'El valor de la verdad': revelará su lucha con el peso y un episodio de abuso en su adolescencia

La exchica reality hablará sobre los momentos más difíciles de su vida en el programa de Beto Ortiz. "Veía el balcón y solo quería correr y lanzarme", es una de sus confesiones.

Macarena Vélez será la invitada del próximo episodio de El valor de la verdad y, según un nuevo adelanto del programa, compartirá detalles sobre experiencias que marcaron su vida. La modelo y exparticipante de Esto es guerra abordará sus inseguridades con el peso, los problemas de salud mental que enfrentó y el abuso que sufrió a los 14 años.

En el avance, Vélez habla sobre la presión que sintió respecto a su cuerpo. “Intenté con un montón de dietas, pero no me funcionaban”, confiesa entre lágrimas. Su madre, Milagros Montoya, quien la acompaña en el programa, también se pronuncia sobre el tema: “Pensaba que decirle que puede dejar de comer no era llamarla gorda”.

Otro de los momentos más impactantes llega cuando Vélez relata el abuso que sufrió en su adolescencia. "El papá de ellas me dijo que tenía una crema. Me acosté y me dijo: 'Levántate el polo para que te la pueda echar'. No pude moverme, no hice nada", cuenta. La situación la afectó profundamente y en su testimonio menciona que llegó a tener pensamientos suicidas: "Veía el balcón y solo quería correr y lanzarme".

Además de estos temas, el programa abordará su supuesto problema con el alcohol, su amistad con Alejandra Baigorria y la relación que tuvo con Said Palao. También hablará sobre su actual pareja, el argentino Juan Ichazo, expareja de la influencer Johana ‘La Nena’ Cubillas.

Beto Ortiz defiende a Macarena Vélez

Desde que se anunció su participación en El valor de la verdad, Macarena Vélez ha recibido comentarios negativos en redes sociales sobre su físico y su paso por la televisión. Ante esto, Beto Ortiz, conductor del espacio, salió en su defensa.

"Antes de opinar sobre alguien, hay que conocer su historia", dijo en su cuenta de redes sociales. “La manera en la que la juzgan por su físico o su forma de ser es francamente cobarde. Primero, porque no la conocen. Y segundo, porque repiten como loros los mismos adjetivos que le escuchamos a los conductores de la televisión”.

¿Cuándo y dónde ver El valor de la verdad con Macarena Vélez?

El episodio con Macarena Vélez se emitirá el domingo 23 de marzo a las 9:45 p. m. por Panamericana TV y también estará disponible en vivo en el canal oficial de YouTube del programa.

Mira el avance de El valor de la verdad con Macarena Vélez a continuación...

