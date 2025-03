Johana Cubillas y Juan Ichazo se enfrentan en vivo y ella anuncia: "Espero divorciarnos lo antes posible"

Johana Cubillas y Juan Ichazo protagonizaron un intenso enfrentamiento en vivo. Mientras ella exigía que su expareja cumpliera con la manutención de sus hijos, él aseguraba que sí lo hace y denunciaba amenazas con llevarlo a prisión.

Un escándalo que se salió de control. Las revelaciones de Macarena Vélez en El valor de la verdad no solo sacaron a la luz episodios personales de la exchica reality, sino que también arrastraron a la polémica a su actual pareja, Juan Ichazo, quien sigue siendo el esposo legal de la influencer Johana 'La Nena' Cubillas.

Antes de la emisión del programa, Johana, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, ya había anunciado medidas legales contra Macarena tras ver el adelanto del episodio, donde la modelo respondía a la pregunta: "¿Te metiste en la relación de Johana Cubillas?". En el avance, aparentemente respondía: "Me empezó a insultar en la calle. Quería hasta golpearme".

Molesta por la situación, Johana recurrió a sus redes sociales: "Sé que las imágenes están editadas y que el domingo se sabrá la verdad. ¡Pero ya me mencionaron de nuevo! Salió mi foto, Ya salió mi foto, ya se habló de mí en la cara del papá de mis hijos, que no me tiene un ápice de respeto".

Continuó diciendo: "A Juan no le basta con no cumplir sus responsabilidades como padre, sino que no para de faltarme el respeto públicamente de forma continua, y eso es algo que no voy a permitir (...) Él es el papá de mis hijos y vive haciendo shows que perjudican mi imagen. Me merezco un mínimo de respeto y que no me sigan afectando".

"Estoy harta de tu circo"

El escándalo no terminó ahí. Al día siguiente, Juan Ichazo usó sus redes para defenderse y afirmar que cumple con la manutención de sus hijos. Como prueba, mostró una captura de una transferencia bancaria de S/14 000 a un colegio. Pero la respuesta de Johana no tardó en llegar: "Estoy harta de tu circo, déjame en paz. Cumple con tus obligaciones en lugar de estar colgando estupideces."

Por la noche, en Magaly TV, La Firme, Johana apareció en un enlace en vivo y reveló que su expareja la había amenazado con difundir videos de ella sufriendo ataques de pánico. También aclaró que los 14 mil soles que él mencionó "fueron para pagar la cuota de ingreso del colegio de mi hijo", y no para gastos regulares de manutención.

"Juan me viene amenazando y manipulando", denunció. Además, recordó que cuando estaban juntos, Ichazo la habría grabado en momentos vulnerables y ahora pretendería usar esas imágenes en su contra. "Que me amenace con eso es demasiado. Estoy harta. Lo único que quiero es que cumpla con mis hijos".

La respuesta de Juan Ichazo

En medio del escándalo, Juan Ichazo también se enlazó en vivo con el programa y se defendió asegurando que Johana lo está amenazando con llevarlo a prisión. "Me quiere extraditar del país", afirmó. Además, indicó que durante los ataques de pánico de su exesposa, ella lo agredía físicamente.

"No me merezco esto, lo puedo comprobar todo. Soy el papá de sus hijos, ¿cómo va a amenazarme con meterme a la cárcel?", dijo. Ichazo también negó estar involucrado en la nueva relación de Johana con Iván Orloff, aunque lanzó un dardo: "¿Cómo va a presentarle a mis hijos a un tipo con antecedentes?".

Johana Cubillas quiere el divorcio cuanto antes

Tras el enfrentamiento en televisión, Johana recurrió nuevamente a sus redes sociales para marcar distancia: "Me hago cargo de todo esto que viene pasando, que es un espanto para mí como mamá y para mi salud mental. No voy a volver a declarar sobre el padre de mis hijos. Solo espero llegar a un acuerdo cuanto antes y divorciarnos lo más rápido posible".

