Macarena Vélez comparte reflexivo mensaje tras revelaciones en 'El valor de la verdad': ¿qué dijo?

Macarena Vélez dio fuertes revelaciones durante su participación en El valor de la verdad el último domingo 23 de marzo. La modelo peruana se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su relación con Said Palao, así como su 'affaire' con Hugo García y su fugaz encuentro con el actor venezolano Alejandro Nones, el recordado Paulo de 'Teresa'.

Del mismo modo, la exparticipante de Combate reveló que el futbolista Paolo Guerrero intentó comunicarse con ella a través de las redes sociales para invitarla a salir. Del mismo modo, confesó haber sido una 'chica Tulum' y que alguna vez le ofrecieron 10 mil dólares para tener relaciones sexuales.

En el programa, Vélez, de 31 años, estuvo acompañado por su madre, Milagros Montoya; su pareja, Juan Ichazo; y su amigo, el productor Giancarlo Cossio.

Antes de empezar con la rueda de preguntas, la también empresaria dejó claro que su intención era llegar hasta el final sin que ninguno de sus acompañantes presionara el botón rojo, el único recurso que le permitiría evitar una pregunta comprometedora.

Sin embargo, Giancarlo Cossio decidió intervenir en la pregunta 20: “¿Eres alcohólica?”, obligando al programa a cambiarla por “¿Odias a tu madre?”. Macarena respondió que no, lo que resultó ser verdad, cerrando así su participación en El valor de la verdad y llevándose a casa la suma de 25 mil soles.

Macarena Vélez ganó 25 mil soles tras responder 20 preguntas en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Macarena Vélez comparte reflexivo mensaje tras su participación en El valor de la verdad

Macarena Vélez estuvo atenta a su participación en El valor de la verdad. Por medio de sus historias de Instagram, la exchica reality difundió varios posts de usuarios viéndola en el programa.

Por otro lado, la también influencer compartió una frase de reflexión con una foto del reconocido psiquiatra y escritor Carl Gustav Jung. "Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser", se lee en la publicación.

Es importante resaltar que Macarena Vélez también habló de sucesos de su vida como el abuso que sufrió a los 14 años por parte del padre de una amiga y los polémicos calificativos de su madre al llamarla "gorda" para que baje de peso.

Otro de los momentos más importantes de la entrevista fue cuando recordó que perdió a un bebé a los 17 años antes de ingresar a la universidad. "Tenía una pareja. Me cuidaba, pero no tan a conciencia”, confesó.

“Pasó un tiempo y mi período no llegaba. Me asusté muchísimo”. En ese sentido, Vélez afirmó que decidió hacerse dos pruebas de embarazo, ambas con resultado positivo. “Fue bastante fuerte. Me asusté mucho, no sabía qué hacer”, acotó.

Macarena Vélez reflexiona tras su participación en El valor de la verdad el último domingo.Fuente: Instagram (macarenav25)

¿Cuáles son las preguntas que respondió Macarena Vélez en El valor de la verdad?

¿Agredía tu padrastro a tu mamá? Sí (Verdad)

¿Te decía tu mamá que eras gorda? Sí (Verdad)

¿Abusaron de ti cuando eras menor de edad? Sí (Verdad)

¿Te apoyaron tus padres tras el abuso? No (Verdad) ¿Te ocultó tu padre que tenías un hermano? Sí (Verdad) ¿Acabó contigo Said Palao luego de la confesión de Diego Chávarri en El valor de la verdad? Sí (Verdad) ¿Te metiste en la relación de Johana 'La Nena' Cubillas? No (Verdad) ¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao? Sí (Verdad) ¿Te ocultó Said Palao que iba a ser papá? Sí (Verdad) ¿Le regalaste a Said Palao una cadena de 8 mil soles? Sí (Verdad) ¿Tuviste un 'affaire' con Hugo García? Sí (Verdad) ¿Te invitó a salir Paolo Guerrero? Sí (Verdad) ¿Tuviste un choque y fuga con el actor venezolano Alejandro Nones? Sí (Verdad) ¿Fuiste una 'chica Tulum'? Sí (Verdad) ¿Te ofrecieron 10 mil dólares a cambio de sexo? Sí (Verdad) ¿Te gusta tu espalda? No (Verdad) ¿Perdiste un hijo? Sí (Verdad) ¿Estabas inconsciente cuando Adolfo Bazán te grabó? Sí (Verdad) ¿Intentaste quitarte la vida? Sí (verdad) ¿Eres alcohólica? *No respondió porque Giancarlo Cossio tocó el botón rojo.

¿Odias a tu madre?

No (Verdad)

(*) Macarena Vélez decidió terminar su participación en la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles.

