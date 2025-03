Macarena Vélez revela que la despidieron de 'Combate' por su peso: "Me pidieron bajar 4 kilos, no volví"

La exchica reality contó en El valor de la verdad que su salida del programa en 2017 estuvo relacionada con su aspecto físico. "Fue la única manera en que pudieron sacarme", confesó.

Este domingo, Macarena Vélez se sentó en el infame sillón rojo de El valor de la verdad para compartir detalles desconocidos de su vida. Entre las revelaciones más impactantes, la exchica reality aseguró que su salida abrupta de Combate en 2017 estuvo relacionada con su peso. "Me sacaron por eso, a pesar de que era una gran competidora", afirmó.

"Fue la única manera en que pudieron sacarme del programa", dijo Vélez en el programa de Beto Ortiz. Según relató, recibió la noticia de su despido poco antes del inicio de una nueva temporada. “Me llamaron al estudio y me dijeron: ‘Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos’. A mi contrato aún le faltaban seis meses. Me dijeron: ‘Esta temporada entrarán chicas con mejores cuerpos y yo te pedí que bajaras cuatro kilos, como no los bajaste, no estarás’. No volví más”, reveló.

Las inseguridades que marcaron su vida

En la segunda pregunta del programa —¿Te decía tu mamá que eras gorda?— Vélez recordó que en su adolescencia comenzó a comer por ansiedad debido a problemas en casa. “Mi mamá me lo dijo una vez y me sentí súper mal, me dolió”, confesó.

Su madre, Milagros Montoya, quien la acompañó en el set, explicó que en su momento creyó que era lo correcto decirle eso a su hija, con la intención de que dejara de comer en exceso.

Más adelante, al responder la pregunta número 17 —¿Te gusta tu espalda?—, Macarena Vélez contó que durante su etapa en la televisión sufrió acoso en redes sociales. “Me decían ‘espaldona’, que parecía un hombre… Muchas cosas así. Incluso, conductores de televisión lo han dicho”, lamentó.

Más confesiones en El valor de la verdad

El programa también dejó al descubierto otros momentos de la vida de Macarena Vélez que hasta ahora no había contado. Además de hablar sobre un episodio de abuso que sufrió a los 14 años, Macarena reveló que tuvo un affaire con Hugo García y con el actor venezolano Alejandro Nones, recordado por su papel de Paulo en la telenovela Teresa.

También confesó que, en algún momento, le ofrecieron 10 mil dólares a cambio de intimar y que llegó a sentirse tan deprimida que pensó en el suicidio.

