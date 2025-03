Macarena Vélez se quiebra en 'El valor de la verdad' al revelar que perdió un embarazo en su adolescencia

Durante su participación en El valor de la verdad, Macarena Vélez habló sobre un embarazo riesgoso que vivió cuando aún no cumplía la mayoría de edad y el doloroso desenlace. “No entendía nada porque era muy joven”, confesó.

Las revelaciones de Macarena Vélez en El valor de la verdad sacaron a la luz recuerdos difíciles de su juventud, algunos de los cuales nunca había compartido antes. Entre ellos, habló sobre un episodio de abuso y una oferta de dinero a cambio de relaciones sexuales. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando recordó la pérdida de su bebé a los 17 años.

En la pregunta 17, “¿Perdiste un hijo?”, Macarena relató que, antes de ingresar a la universidad, comenzó a notar cambios extraños en su cuerpo. “Tenía una pareja. Me cuidaba, pero no tan a conciencia”, confesó. “Pasó un tiempo y mi período no llegaba. Me asusté muchísimo”.

Ante la incertidumbre, decidió hacerse dos pruebas de embarazo, ambas con resultado positivo. Luego, una prueba de sangre confirmó la noticia. “Fue bastante fuerte. Me asusté mucho, no sabía qué hacer”, recordó.

Macarena Vélez perdió un embarazo a los 17 años

Cuando le contó a sus padres, la llevaron a una consulta médica, donde le informaron que su embarazo era de alto riesgo. “Había un hematoma grande creciendo al lado del feto. No entendía nada porque era muy joven”, contó. “La doctora me dijo que era muy posible que tuviera una pérdida y que debía tener más cuidados”.

Poco después, un episodio de sangrado la alarmó. Macarena pensó que se trataba de su período, pero en realidad estaba perdiendo a su bebé. “Me asusté mucho, no sabía qué hacer. Me llevaron a la clínica y pasó esto”, narró conmovida. Su madre, Milagros Montoya, quien la acompañaba en el set, confesó que la noticia también la afectó profundamente: “Fue como si yo hubiese perdido al bebé”.

Más revelaciones en El valor de la verdad

El programa también dejó al descubierto otros momentos importantes en la vida de Macarena Vélez. Además de hablar sobre el episodio de abuso que sufrió a los 14 años, reveló que tuvo un affaire con Hugo García y con el actor venezolano Alejandro Nones, recordado por su papel de Paulo en la telenovela Teresa. También mencionó que el futbolista Paolo Guerrero intentó comunicarse con ella a través de las redes sociales y recordó que su relación de cuatro años con Said Palao terminó luego de que Diego Chávarri expusiera un acercamiento entre ellos.

Macarena, de 31 años, llegó al programa acompañada por su madre, su pareja Juan Ichazo y su amigo, el productor Giancarlo Cossio. Desde el inicio, dejó en claro su intención de llegar hasta el final sin que ninguno de ellos presionara el botón rojo, el único recurso que le permitía evitar una pregunta comprometedora. Sin embargo, Cossio decidió intervenir en la pregunta 20: “¿Eres alcohólica?”, obligando al programa a cambiarla por “¿Odias a tu madre?”. Macarena respondió que no, lo que resultó ser verdad, cerrando así su participación en el programa.

