Green Day cambia la letra de 'American Idiot' para lanzar frase contra Donald Trump [VIDEO]

Billie Joe Armstrong cambio la letra de la canción 'American Idiot' en una presentación en vivo en ABC. | Fuente: X (@THETonyMorrison)

Green Day es una de las bandas de punk rock más importantes de los últimos tiempos. El grupo estadounidense, liderado por Billie Joe Armstrong, se caracteriza por realizar actos llamativos y lanzar frases espontáneas durante sus presentaciones en conciertos y este Año Nuevo 2024 no fue la excepción ¿El hecho? Un cambio de letra de su canción ‘American Idiot’ para dejar en claro su posición en contra Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Fue durante la transmisión en vivo, de la cadena de televisión ABC, que Green Day se presentó para despedir el 2023 de la mejor manera con la interpretación de sus mejores éxitos. Es así como tras cantar ‘American Idiot’, Billie Joe Armstrong decidió cambiar el verso original de una parte de la estrofa del coro para agregar la frase “I’m not a part of the MAGA agenda’, que en español quiere decir “No soy parte de la agenda MAGA”.

En efecto, la letra original de la canción dice “I’m not a part of a redneck agenda”; sin embargo, Green Day cambió esta parte de la letra para referirse a la ‘Agenda MAGA’, cuyas siglas en español significan “Hagamos a América Grandiosa de Nuevo”, que fue parte del slogan que usó Donald Trump en las elecciones presidencial de Estados Unidos el 2016.

Este acto de Green Day fue difundido por varios usuarios en redes sociales. El cambio de letra provocó también que diversos simpatizantes conservadores criticaran a la banda de rock de tener una postura demócrata y estar “vendidos”.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool integran la icónica banda Green Day. | Fuente: Instagram (greenday)

Billie Joe Armstrong comparó a Donald Trump con Hitler

En el 2016, Billie Joe Armstrong ya había mostrado su crítica contra Donald Trump. En una entrevista dada a la revista Kerrang, el músico comparó al político del Partido Republicano con el exlíder nazi, Adolfo Hitler.

“El peor problema que veo con Donald Trump son sus seguidore (..) En realidad, me siento mal por ellos porque son gente pobre, de clase trabajadora, que no tienen grandes ventajas. Están enojados (con su situación), y él se ha aprovechado de su coraje”, comentó Armstrong.

"Él (Donald Trump) simplemente les dijo: 'Ustedes no tienen opciones, yo soy la única y me voy a encargar de todo esto'. Es decir, ¡eso es un maldito Hitler!", agregó.

Green Day anunció nuevo sencillo y disco para el 2024

En octubre del año pasado, Green Day anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado 'The American Dream Is Killing Me', disponible en plataformas digitales.

La banda conformada por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros) también compartió un adelanto del videoclip que acompaña a la canción, revelando una trama apocalíptica de zombis y frases críticas como "todo es un doble discurso de conspiración".

Este sencillo de Green Day marca el primer paso hacia su próximo álbum, ‘Saviors’, cuya fecha de lanzamiento está programada para el próximo 19 de enero.