Jaime Bayly revela que tiene un bulto en su abdomen: "No quiero dejar a mi hija tan pronto"

Jaime Bayly viene generando preocupación entre sus seguidores ¿Qué pasó? Resulta que el reconocido presentador y periodista peruano reveló que tiene un “bulto en el abdomen” que alarmó a su esposa Silvia Núñez del Arco, quien cree que pueda tratarse de un tumor, o una enfermedad, que amerite un tratamiento médico.

“Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. No duele. Es meramente decorativa”, sostuvo el recordado conductor de El Francotirador.

Asimismo, señaló que a pesar de las advertencias de su conyugue, él no cree que se trate de algo grave. “Yo no creo en los chequeos médicos porque no creo en los médicos. Mi experiencia con los médicos ha sido fatal. Siempre me ha parecido que exageraban las cosas para sacarme dinero”, sostuvo el conductor de 69 años.

En ese sentido, minimizó el bulto encontrado en su cuerpo al creer que pueda tratarse de una grasa. “Ahora mi esposa quiere llevarme al mismo hospital para que me sometan a unos exámenes rigurosos, exhaustivos. Lo más probable es que sea pura grasa hecha de chocolates y dulce de leche”, sostuvo el hombre de prensa en su última columna en El Comercio.

Jaime Bayly: “Mi hija tiene trece años, no quiero dejarla tan pronto”

Jaime Bayly explicó que la protuberancia encontrada en su abdomen se asemeja con el bulto que encontraron los médicos a su papá a los 70 años diagnosticándole el cáncer con el cual falleció un año después. Además, recordó que su hermana y su tío perecieron por un cáncer de pulmón.

Es así como el autor de No se lo digas a nadie y Los genios señaló que su esposa Silvia Núñez del Arco le pidió no morir por la hija que tienen juntos. “Ella me dijo: ‘No te puedes morir todavía. Tu hija te necesita diez años más’”.

Por último, Jaime Bayly mencionó que no acudirá a una revisión médica, pero si en caso sus familiares se lo piden, entonces podrá tener esa opción como un “último recurso”.

"Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto. Quiero verla florecer. Quiero acompañarla unos años más. Tengo dos hijas mayores, pero ellas ya no me necesitan. Muy raramente responden mis correos. Por lo general, me escriben por alguna cuestión monetaria (…) Supongo que al final me rendiré e iré con mi esposa a que me hagan un chequeo médico. De momento, trato de ganar tiempo", manifestó.

Jaime Bayly lloró por la muerte de su mascota: "Fue muy doloroso"

Semanas atrás, Jaime Bayly sufrió la pérdida de su mascota 'Gati' Por medio de su cuenta oficial de YouTube, el escritor peruano contó que su esposa Silvia Núñez del Arco lo despertó para decirle que la gata que tienen “estaba muriéndose” en el piso de su cocina.

"Bajé y la vi convulsionar. Estaba tendida en la cocina, no le quedaba más vida. Salimos a toda prisa a la clínica, tratando de salvarle la vida. Llegamos y la gatita todavía respiraba y se la llevaron a cuidados intensivos a tratar de darle unos días más de vida”, comenzó diciendo el periodista entre lágrimas.

De igual manera, puntualizó que los médicos de la veterinaria le informaron que sería mejor que él y su familia se despidan de su mascota con la que vivieron los últimos cuatro años.

“Fue un momento muy tremendo para mí. Muy doloroso, muy conmovedor, no me imaginaba que me iba a doler tanto. He llorado por ella lo que, por ejemplo, no lloré cuando se murió mi padre. Ha sido muy triste despedirme de ella”, sostuvo.

