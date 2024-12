Dalia Durán tras ser vista junto a John Kelvin pese a restricción judicial: "No pretendo continuar una guerra legal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante John Kelvin y su expareja, Dalia Durán, fueron vistos junto a sus hijos, a pesar de la orden de alejamiento judicial que pesa sobre el artista debido a antecedentes de agresión física.

En declaraciones recientes, la cubana explicó que las salidas con el intérprete responden a un intento de fortalecer el vínculo con sus hijos. "Fuimos a cenar con mis hijos y luego al cine. Mientras ellos estén felices y puedan disfrutar del amor de su papá de manera sana, bienvenido", señaló a Trome.

Dalia espera que la actitud del artista no cambie, incluso dijo que abordaron el tema por el bienestar de los menores. "Hemos conversado bastante y aclarado todo lo pendiente. Espero que no retroceda en este cambio que dice estar haciendo. Mi prioridad siempre serán mis hijos", afirmó.

Dalia Durán habla se la orden de alejamiento de John Kelvin

Sobre la medida legal vigente que respecta a la orden de alejamiento de John Kelvin, Durán aseguró haber consultado previamente con su abogado para evitar problemas. "Mientras él esté con nosotros y no haga nada indebido o se comporte mal, no hay ningún problema. Ya dependerá de él para que se pueda solicitar el levantamiento de las medidas. Yo no pretendo continuar una guerra legal, menos donde mis hijos estén en medio.", agregó.

Frente a las críticas por permitirle a Kelvin acercarse nuevamente a su familia, la modelo señalo: "No vivimos juntos, críticas siempre existirán, pero no vivo del qué dirán. Ya viví mi proceso y he ido aprendiendo a sanar, no olvidar, pero es parte de la madurez y sobre todo llevar una relación tranquila como padres porque es sano para nuestros hijos. Es el padre de mis hijos y lo será toda la vida, ya depende de él estar a la altura, pero no se debe confundir con estar enamorada", concluyó.