"La televisión me encanta, pero es bueno descansar": José Peláez cierra un ciclo con 'El Gran Chef Famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La última temporada de El Gran Chef Famosos ya comenzó y cuando llegue a su fin, le dará pase a Yo Soy. Esto quiere decir que los jurados y el conductor se darán un pausa en este formato para dedicarse a otros proyectos. En ese sentido, José Peláez reveló que está agradecido con el reality de cocina por estos dos años.

“La vida misma tiene su final. Yo inicialmente venía por cinco meses, nos quedamos dos años y cuatro meses. No puedo sentir más que gratitud”, sostuvo para Expreso.

Asimismo, confesó que, si bien ya no habrá El Gran Chef Famosos, aún formará parte del canal 2, pero no lo veremos en televisión hasta el 2026 ya que le dará prioridad a su familia:

“Para mí ha sido muy intenso este camino de dos años y cuatro meses, en el camino me comprometí, me casé, tuve un hijo. Hoy mi hijo ha cumplido siete meses, realmente creo que no me verán en la televisión por lo menos hasta el próximo año. La televisión me encanta, no me malinterpreten, pero sí creo que es bueno descansar”.

Con respecto a la última temporada de El Gran Chef Famosos, José Peláez revela que habrá sorpresas: “Realmente me siento afortunado y agradecido porque nos vamos a despedir de una forma bonita. Reuniendo a los mejores de cada temporada y vendrán personas que han sido importantes para el programa”.

José Peláez y la vez que realizaron un programa especial en 'El Gran Chef Famosos' por su cumpleaños.Fuente: X: @GranChefFamosos

La nueva vida de casado de José Peláez

José Peláez también habló sobre su matrimonio con Alejandra de la Flor, resaltando su felicidad por este acontecimiento. "Por supuesto estoy tremendamente feliz. He encontrado una persona maravillosa con la que disfruto mucho de la vida y, bueno, ahora estamos casados", comentó.

Además, reveló que ambos están abiertos a la posibilidad de tener más hijos y disfrutar plenamente de esta nueva etapa en sus vidas.

"Nosotros felices de recibir si vienen dos o tres (hijos), felices por eso también. A nosotros la vida nos encanta y estamos dispuestos a vivirla intensamente", agregó.

El regreso de Yo Soy

Yo Soy, el exitoso programa concurso de imitación y canto, anunció su regreso a la televisión peruana luego de tres años de su última temporada, que concluyó en julio de 2022.

De nuevo en la TV, Yo Soy ha generado gran expectativa entre sus seguidores, luego de que el programa saliera del aire hace tres años. El canal 2 ha confirmado que Ricardo Morán y Carlos Alcántara continuarán en el panel de jurados, mientras la producción se encuentra trabajando en los nuevos castings y ajustes del formato. Aún no se ha revelado la fecha exacta del estreno.