"Me fue infiel": Yiddá Eslava confirma por qué se separó de Julián Zucchi

Yiddá Eslava, expareja de Julián Zucchi, habló de la mediática separación que protagonizaron en octubre del año pasado. Aunque en ese momento no se revelaron los detalles de su ruptura sentimental, la actriz y productora peruana por fin reveló el motivo que puso fin a su historia de amor de más de 11 años.

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel, le descubrí la infidelidad. Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos", dijo entre lágrimas en un avance que presentó el programa Amor y Fuego.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se conocieron en el desaparecido reality Combate, y públicamente demostraron ser una de las parejas más sólidas de la televisión. La noticia de su ruptura sorprendió a sus seguidores, quienes fueron los primero en esterarse a través de las redes sociales.

"Una separación puede ser muy 'dolorosa y agresiva' o 'amistosa y respetuosa' y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y pareja", indicaron en Instagram.

La expareja señaló que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. En su publicación, habían destacado el respeto que aún se tienen y reafirmaron su compromiso como padres dedicados para sus dos hijos.

"Lo mejor que nos pudo pasar, es tener a nuestros hijos, los cuales amamos y respetamos por sobre todas las cosas, cuando los planeamos, siempre nos juramos que íbamos a criarlos en un ambiente saludable, por ello y cumpliendo nuestra palabra, hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia", añadieron.

Yiddá Eslava confirma que Julián Zucchi le FUE INFIEL y que ella descubrió la infidelidad y que calló por sus hijos. Hoy en #amoryfuego OMGGGGG 🔥🔥 pic.twitter.com/99tLHwSMFs — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 13, 2024

Julián Zucchi fue captado besando a una reportera de espectáculos



Antes de la revelación de Yiddá Eslava, el actor Julián Zucchi protagonizó una situación comprometedora junto a una reportera de espectáculos. Según imágenes del programa Amor y Fuego, el argentino fue sorprendido besando a esta misteriosa mujer a la salida de una discoteca el pasado fin de semana.

En las imágenes, Zucchi y su acompañante aparecen abrazados y besándose en el local nocturno, lo que ha generado especulaciones sobre el inicio de una nueva relación sentimental.

El exintegrante de Parchis restó importancia a las imágenes. Sin embargo, expresó sentirse incómodo por las críticas. "Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguien y me habla, no le voy a decir 'no, aléjate, estoy cerrado al amor'", declaró al programa de espectáculos.

¿Qué dijo Yiddá Eslava sobre el reciente 'ampay' de Julián Zucchi?

Yiddá Eslava reaccionó a las imágenes de Julian Zucchi asegurando que cada uno puede hacer de su vida lo que desee. Además, dijo no conocer a la mujer con la que su expareja fue visto.

"Julián puede hacer de su vida lo que quiera. A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome de la mano con Ángel, él me besaba la mano", dijo sobre la imágenes que protagonizó junto a un fotógrafo, quien sería su actual pareja.

"A mí me juzgaron los machistas... la muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes", aseguró la actriz.

